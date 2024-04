¡No huyas del SAT! Todo lo que debes saber para hacer tu declaración anual 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los temores mejor fundados de las personas en su etapa adulta, es la declaración anual de impuestos, esto es debido a que muchos tienen medio de no hacerlo de la manera más adecuada posible, puesto si realizas un mal cálculo y entregas menos dinero que el solicitado, puedes hacerte acreedor a una multa; mientras que si das más puedes solicitar el reembolso de tu saldo a favor y saldrías ganando dinero.

Si bien, lo ideal es que una persona lleve su propia declaración de impuestos, la realidad es que hay quienes optan por contratar a un contador para que los auxilie con esta tarea; sin embargo, no importa que lo hagas solo o con el apoyo de un profesional de las finanzas, puesto siempre tendrás que presentar los mismos documentos. Si no sabes cuáles son, no te preocupes que, a continuación te hablamos de ellos.

¿Qué documentos se necesitan para realizar la declaración anual de impuestos?

De acuerdo con algunos informes, para realizar tu declaración anual, lo único que necesitas es cubrir los siguientes cuatro puntos:

Contar con tu Registro Federal de Contribuyentes ( RFC )

( ) Tener tu firma electrónica

Tener a la mano tu contraseña generada por el portal del SAT

Contar con tus datos bancario (puede ser la clabe interbancaria), esto solo ocurre cuando se presenta un saldo a favor.

Conoce todos los documentos que debes presentar durante tu declaración anual de impuestos

Créditos: Internet

Asimismo, debes incluir todos los comprobantes de pago y retenciones de impuestos, así como constancias por intereses percibidos, registros de ingresos, es decir, todo lo que contenga información sobre tus gastos anuales, de esta manera podrás comprobar que gastaste la cantidad que pagaste en tu declaración de impuestos.

¿En qué fecha se realiza la declaración anual de impuestos 2024?

Todo depende si eres una persona moral o física, en el caso de las primeras, su declaración de impuestos es del 1 de enero al 1 de abril del presente año; mientras que las personas físicas deben cubrir un saldo del 1 al 30 de abril del 2024. Así que, no te preocupes, aún te encuentras a tiempo para realizar tus pagos de manera pertinente.

¿Qué pasa si tengo saldo a favor?

El saldo a favor se presenta cuando pagas demás de lo que debes, esto significa que puedes solicitar la devolución de tu dinero y puedes hacerlo una vez que realizas tu declaración anual, para lograrlo solo necesitas cumplir con los siguientes requisitos:

Enviar tu declaración de forma electrónica, con contraseña o firma electrónica en tiempo y forma.

El importe a devolver mediante el Sistema Automático de devoluciones.

de devoluciones. Entregar tu número de cuenta interbancaria (CLABE)

Y tú, ¿ya estás listo para realizar tu declaración anual?

Fuentes: Tribuna