¿Guerra sucia? Máynez responde a acusación por acoso sexual en su contra

Ciudad de México.- En un evento reciente llevado a cabo en la Universidad de Guadalajara, el candidato presidencial por el partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, enfrentó los señalamientos de acoso sexual que surgieron en su contra en las plataformas de redes sociales. Con determinación, el político rechazó de manera contundente estas acusaciones, calificándolas como parte de una campaña de difamación orquestada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Álvarez Máynez no solo se limitó a defenderse de las acusaciones, sino que también emitió un desafío directo a la mujer que formuló las denuncias, instándola a presentar una denuncia formal ante las autoridades correspondientes. Además, el candidato afirmó su disposición a retirarse del proceso electoral y abandonar su carrera política en caso de que las investigaciones lo declaren culpable, demostrando así su compromiso con la ética y la transparencia.

No quiero utilizar esta respuesta para minimizar el asunto, pero no es cierto, no es cierto. Incluso hay tweets de ella en el 2023 diciendo que todo era falso que era contra otro cuate. En fin, qué bajo es en la guerra sucia, que uno tiene que enfrentar del PRI".

La polémica desatada por este incidente ha provocado una intensa controversia en el panorama político, con opiniones encontradas sobre la veracidad de las acusaciones y la postura adoptada por el candidato. Mientras tanto, Álvarez Máynez continúa con su campaña presidencial, centrando su atención en sus propuestas políticas y sus compromisos con la ciudadanía, a la espera de que se esclarezcan los detalles de esta situación.

La politóloga Ana Castelán Valenzuela escribió en X (antes Twitter) que quienes alguna vez estuvieron en estrecha colaboración con el candidato, así como con algunos otros integrantes del equipo de MC Sonora, habrían sido blanco de incidentes de acoso sexual. A medida que estas acusaciones cobran relevancia, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en este proceso.

Castelán Valenzuela reveló en una entrevista con Animal Político que el supuesto incidente tuvo lugar en 2019 durante un evento privado al que asistieron miembros destacados de Movimiento Ciudadano. Según su relato, durante este encuentro, Álvarez Máynez habría realizado tocamientos inapropiados en su pierna y brazo, lo que la dejó profundamente perturbada. Además de los presuntos tocamientos, Castelán Valenzuela también señaló que durante una visita posterior a un bar, Álvarez Máynez realizó comentarios de índole sexual que la hicieron sentir incómoda y vulnerada.

Fue mi decisión no denunciar formalmente porque, en su momento, no supe cómo actuar. De igual manera tienen suerte de que no los haya denunciado porque si los hubiera denunciado, no serían candidatos. También, en su momento, yo se lo hice saber a varios compañeros de MC que estuvieron presentes ese día y me decían ‘Déjalo, no pasa nada, así se pone, anda pedo, etc.".