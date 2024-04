Tráfico en CDMX: Por problema de agua contaminada, sigue bloqueo en Insurgentes Sur; hay caos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace unas semanas, se reportó un problema de agua contaminada que estaba afectando a vecinos de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX). De inmediato, se presentó una denuncia ante las autoridades, ya que esto representaba un riesgo de salud pública, sin embargo, el Gobierno tardó en dar respuesta. Fue hasta el pasado miércoles 10 de abril cuando se encontró la raíz de esta situación y se tomaron acciones.

No obstante, esto no ha sido suficiente para los residentes afectados, pues aún no se presentan soluciones eficaces y prontas. Por esta razón, desde el medio día de ese miércoles 10 y hasta este viernes 12 de abril han mantenido un bloqueo en Insurgentes Sur, una de las vialidades más importantes y concurridas de la capital mexicana. En este plantón están participando vecinos de al menos 10 colonias ubicadas en la Benito Juárez.

A diferencia de las acciones realizadas el pasado jueves 11 de abril, cuando incluso se determinó el cierre de algunas estaciones del Metrobús, Línea 1, para este viernes los vecinos inconformes han decidido permitir el paso a este transporte. Sin embargo, siguen pidiendo al Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres, atender sus demandas y garantizar que el agua que les llegará estará limpia.

Continúa bloqueo en avenida Insurgentes, en ambos sentidos y avenida Xola, en la colonia Del Valle, de la alcaldía Benito Juárez", se lee en el comunicado emitido por las autoridades de la CDMX la mañana de este viernes.

Ante esta situación, hay que recordar que el Gobierno capitalino ya identificó y cerró el punto donde se originó la contaminación de agua que abastece a la citada demarcación; estas acciones se hicieron desde el pasado miércoles. Se trata de un pozo de agua ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, el cual ya fue saneado por autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno, Martí Batres, señaló que tomará unas dos semanas la salida del agua contaminada de las tuberías: "Evidentemente en la red, todavía queda agua de la que estuvo lanzando el pozo en algunos fragmentos y zonas, pero se va a ir limpiando con el agua que llegue a presión de las otras fuentes con las que se está trabajando". Se desconoce cuándo se retirará el bloqueo de Insurgentes Sur.

Fuente: Tribuna