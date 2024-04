Xóchitl Gálvez 'se defiende' tras decir que si a los 60 no tienes patrimonio eres "bien güey"

Ciudad de México.- Esta no ha sido la mejor semana de campaña para la candidata presidencial de la coalición Fuerza y corazón por México, Xóchitl Gálvez. Desde el domingo, ha sido duramente criticada; primero, por su participación en el Primer Debate del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se concentró en criticar y atacar a su contrincante, Claudia Sheinbaum Pardo, y no respondió (ni puso atención) a las preguntas que, por cierto, fueron enviadas por la ciudadanía.

Ahora, la exsenadora por el Partido de Acción Nacional (PAN), se encuentra en el 'ojo del huracán', pues el día de ayer, jueves 11 de abril del 2024, se viralizó un video en el que declaró que, si una persona no ha conseguido construir un patrimonio a los 60 años de edad, es porque es "bien güey". Desde luego, estas palabras la volvieron tendencia en redes sociales, pues usuarios señalaron que Gálvez Ruiz es clasista y desconoce la realidad en México, donde solo un sector ha logrado obtener una vivienda propia.

XÓCHITL GALVEZ Xóchitl Gálvez crítica a quienes no tienen patrimonio a los 60 años; “por “güe...”, dijo

Nosotros queremos que las mujeres sean independientes, que las mujeres tengan su propio patrimonio. Por cierto, me reclamó que yo viva en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado, si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey, con todo respeto", declaró Xóchitl Gálvez en un mitin realizado en Huixquilucan, Estado de México (EDOMEX).