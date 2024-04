Peña Nieto revela como es su relación con Felipe Calderón y otros expresidentes en su nuevo libro

Ciudad de México.- En un giro sorprendente, el expresidente de México Enrique Peña Nieto ha decidido romper su silencio y compartir detalles sobre su vida política y personal durante los últimos años. En una serie de encuentros con el periodista Mario Maldonado, el exmandatario ha proporcionado revelaciones impactantes sobre su relación con otros expresidentes mexicanos, incluyendo a su predecesor, Felipe Calderón Hinojosa.

Durante más de un año, Maldonado y Peña Nieto sostuvieron reuniones en Madrid, España, y Punta Cana, República Dominicana, que culminaron en la creación del libro Confesiones desde el exilio: EPN. Los secretos y escándalos del último gobierno del PRI, próximo a ser lanzado en librerías mexicanas.

En este libro, Peña Nieto aborda su relación con varios ex presidentes, entre ellos Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Felipe Calderón Hinojosa, así como su interacción con el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. En cuanto a su relación con Calderón, Peña Nieto hizo una declaración sorprendente durante un encuentro en Punta Cana:

Yo no soy calderonista, cero me llevo con él; no me llevo mal, pero tampoco me llevo bien