¿Contingencia Ambiental? Hoy NO Circula 19 de abril del 2024 en la CDMX y EDOMEX

Ciudad de México.- ¡El fin de semana está aquí! Lo que significa que este viernes, 19 de abril, cientos de automóviles se movilizarán en el interior de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (EDOMEX), puesto que una gran cantidad de personas podría aprovechar los días de asueto para irse de viaje o para visitar a algunos familiares. Pero... ¿qué tan viable es hacer esto con el vehículo familiar? ¿Ya revisaste si el día de hoy se activó el Doble Hoy No Circula? Descúbrelo a continuación.

Como cada mañana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) emitió un comunicado a través de su cuenta en Twitter, en el que informó a detalle qué número de placas y engomados deberán quedarse en casa, así como también informó si habría contingencia ambiental. Así que evita las sorpresas y multas inesperadas porque a continuación te diremos qué autos no circulan.

¿Qué autos no circulan hoy por el Hoy No Circula y cuáles están exentos?

De acuerdo con información de la CAMe, el día de hoy no hay contingencia ambiental, puesto que los niveles de ozono se mantienen estables en la Zona Metropolitana del Valle de México. Lo que significa que solo los vehículos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0, y holograma 1 y 2 no podrán circular. Mientras que, aquellos con holograma 00 y 0 quedarán exentos de esta norma, al igual que los vehículos eléctricos e híbridos.

¿En qué horario se aplica el Hoy No Circula?

Como se mencionó al comienzo de esta nota, dicha ley se aplicará de manera normal durante la jornada de este día, 19 de abril, debido a las condiciones atmosféricas. Esto significa que el horario se regirá con normalidad e iniciará a las 5:00 horas, concluyendo a las 22:00 horas. En el caso de los vehículos con placas foráneas, no podrán circular desde las 5:00 de la madrugada hasta las 11:00 horas en la zona centro del país.

Programa de Hoy No Circula del viernes, 19 de abril

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

Como previamente se indicó, el Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas. En caso de no respetar dicha ley, podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de 103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre 2 mil 74.80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

