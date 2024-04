Gobierno aclara que Adrián Guerrero, candidato de Morena, está desaparecido y no muerto

Comparta este artículo

Celaya, Guanajuato.- Después de que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), expresara su pesar por los homicidios de Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata a alcaldesa en Celaya, Guanajuato, y de Adrián Guerrero Caracheo, candidato a regidor también en ese municipio, la dependencia emitió una corrección y aclaró que este último "se encuentra en calidad de no localizado".

Fue en horas de la mañana, cuando la secretaria de Seguridad lamentó los asesinatos de Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez y Adrián Guerrero Caracheo, ambos del partido Morena: "Nuestra solidaridad con sus familiares y amigos. Y asegurar que estos hechos no quedaran impunes". Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este 2 de abril, Rosa Icela Rodríguez expresó:

En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estamos comprometidos con la protección de candidatos de los distintos puestos de elección popular, por eso hay un trabajo, un plan para protegerlos y para tener presencia de la Guardia Nacional en aquellas zonas donde existe una problemática de inseguridad".

Incluso, Morena de Guanajuato informó sobre el fallecimiento del candidato a primer regidor del Ayuntamiento, quien resultó herido en el ataque armado en el que perdió la vida la candidata Gisela Gaytán Gutiérrez. Ricardo Sheffield Padilla, candidato a senador por Morena, comunicó que Adrián Guerrero había muerto mientras recibía atención médica en un hospital de Celaya.

No obstante, la SSPC compartió una tarjeta informativa durante esta tarde de martes, donde aclaran que Adrián Guerrero no falleció, sino que se encuentra desaparecido: "En seguimiento al homicidio de la candidata a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán, nos han actualizado la información referente al candidato a regidor Adrián Guerrero Caracheo, quien hasta el momento se encuentra en calidad de no localizado; y no fallecido, como se reportó esta mañana".

El asesinato

El tiroteo tuvo lugar el 1 de abril, en la comunidad de San Miguel Octopan, donde perdió la vida la candidata a la presidencia municipal. En vídeos compartidos en redes sociales, se observa cómo un grupo de personas se congrega en una calle y, en cuestión de segundos, se efectúan al menos seis disparos de arma de fuego. La mujer quedó tendida sobre la calle, mientras que los responsables huyeron, sin que hayan sido localizados hasta el momento.

Momentos antes del crimen, Gisela Gaytán había presentado a su equipo de campaña y sus propuestas de seguridad, incluyendo su solicitud de mayor protección a candidatos por parte de las autoridades. Además, los informes iniciales indicaban que Adrián Guerrero fue llevado a un hospital para recibir atención médica después de resultar herido por los disparos.

Fuente: Tribuna