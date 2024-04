Hoy No Circula Martes 2 de abril 2024: ¿Hay Contingencia Ambiental en la CDMX y EDOMEX?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Este segundo día de la semana tienes planeado movilizarte en automóvil al interior de la Ciudad de México (CDMX) o del Estado de México (EDOMEX)? Si la respuesta es afirmativa, es muy importante que consultes las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula, y si estas tienen alguna modificación debido a la mala calidad del aire, provocada por los incendios.

¿Hay Contingencia Ambiental este martes 2 de abril del 2024? Según información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), no. Tampoco se ha activado el Doble Hoy No Circula, ya que los niveles de ozono y de contaminación en el centro del país están dentro de los parámetros. Con lo anterior, en este martes solo no transitan los autos que cuentan con la terminación de placas 7 y 8, el engomado color rosa, y el holograma de verificación 1 y 2.

Programa Hoy No Circula del martes 2 de abril. Foto: CAMe

¡Toma nota! Las normas del Hoy No Circula se aplican desde las 05:00 horas, tiempo local, hasta las 22:00 de la noche.

En estas entidades se aplica el programa Hoy No Circula

El Hoy No Circula tiene validez en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual se localiza en el centro del país y se conforma por las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 18 municipios del Estado de México, además de las entidades de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Si infringes las restricciones automovilísticas podrías recibir una multa por parte de las autoridades de Tránsito de tu localidad. ¡Alerta!

Estos son los automóviles exentos del programa Hoy No Circula

El Hoy No Circula no afecta a todos los carros, pues quedan exentos los que cuentan con el holograma de verificación 0 y 00, así como a los que son híbridos o eléctricos. De igual forma, están libres del programa los vehículos que tienen placas de discapacidad; los que funcionan como transporte escolar, de productos perecederos y/o residuos peligrosos.

Tampoco se contemplan en las reglas a los coches que brindan servicios de Seguridad Pública, de Protección Civil y de Salud. Las unidades que funcionan con gas natural y/o presten servicios urbanos igualmente pueden circular todos los días.

Programa Hoy No Circula de la semana. Foto: CAMe

¿Cuánto cuesta la multa por infringir el Hoy No Circula?

Si no respetas las reglas del Hoy No Circula los días que se mantiene activo, serás acreedor a una multa: en la Ciudad de México, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX) te detendrán y te obligarán a pagar 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta, es decir, de mil 509.80 a dos mil 264.70 pesos mexicanos, si es que no te tocaba transitar; mientras que en el Estado de México te cobrarán una cantidad de mil 460.80 pesos; el monto puede variar por entidad. ¡Cuida tus finanzas!

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis