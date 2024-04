Sedena aclara el incidente en el Tren Maya y revelan falla en fijación de tornillo ¿Sabotaje?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la más reciente conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se esclarecieron las causas detrás del descarrilamiento del Tren Maya el pasado 25 de marzo en la estación Tixkokob.

El general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó que el incidente ocurrió a las 9:25 horas, cuando el último vagón del tren en ruta de San Francisco Campeche a Cancún Aeropuerto se desvió de las vías a 50 metros de ingresar a la estación Tixkokob. Esta desviación, explicó Sandoval, fue ocasionada por una falla en las fijaciones mecánicas de un tornillo conocido como clamp, el cual asegura el cambio de vía en el riel.

Según detalló el general Sandoval, la sujeción del clamp no estaba adecuadamente asegurada, lo que impidió que funcionara correctamente cuando el último tren pasó por encima. Afortunadamente, el incidente no resultó en daños mayores, salvo los sufridos por el tren mismo. El cambio de vía, señaló Sandoval, aún requiere de ciertas maniobras manuales debido a que el sistema automatizado no está completamente operativo en la actualidad.

Tras el suceso, se tomaron diversas medidas. La empresa responsable del Tren Maya presentó una denuncia ante el Ministerio Público Federal, y se estableció una comisión dictaminadora para investigar el incidente. Además, se activó la póliza de seguro, y las empresas Alstom y Azvindi están evaluando los daños tanto al tren como a las vías afectadas. Mientras tanto, los departamentos jurídicos de la Sedena y de la empresa del Tren Maya continúan con la investigación para determinar las causas exactas del percance.

El general Sandoval expresó su esperanza de que durante la primera quincena del mes en curso, el Ministerio Público concluya su investigación y se aclaren las circunstancias que rodearon este incidente en el Tren Maya. Cabe destacar que también se ha mencionado que podría haber un intento de sabotaje del Tren Maya como se mencionó anteriormente con el Metro de la Ciudad de México, del cual Milenio Noticias publicó un reportaje en donde se confirmaría el sabotaje por cuestiones políticas.

