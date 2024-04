¿Doble Hoy No Circula? Estos autos no saldrán este sábado 20 de abril en la CDMX y EDOMEX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, el pronóstico del clima informa que, para la jornada del día de hoy, sábado 20 de abril, podrían registrarse lluvias y tormentas eléctricas, la realidad es que esto nunca ha sido un impedimento para que los aventureros tomen su automóvil y salgan a disfrutar de los placeres que la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (EDOMEX) tienen para ofrecer durante estos días de descanso.

Aunque podría sonar tentador tomar tu auto y salir a rodar por las calles, la realidad es que incluso este sábado se activará el programa Hoy No Circula, lo que significa que un tipo de placas, en específico, no tienen permitido estar en las calles, de lo contrario, podrías hacerte acreedor a una multa inesperada. Por ello, lo mejor es que te mantengas informado sobre qué vehículos deben permanecer en casa y a continuación te diremos cuáles son.

¿Qué vehículos no circulan este sábado, 20 de abril?

Créditos: CAMe

¿Qué autos no circulan este sábado, 20 de abril y cuáles quedan exentos?

Dado a que últimamente se ha registrado una alta temperatura, es natural que los niveles de ozono se mantengan elevados, lo que se traduce en la activación de la contingencia ambiental y en el Doble Hoy No Circula; sin embargo, ese no es el caso de este sábado, puesto que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció que todo se mantiene estable, por lo que el mencionado programa se activará de manera cotidiana.

Según información brindada por la dependencia, este tercer sábado de abril, podrán circular vehículos con holograma con terminación 1 de placas impar, al igual que todos los hologramas 2 y placas foráneas; mientras que los carros con hologramas 00 y 0 están exentos de las limitaciones establecidas en el programa, así como los vehículos eléctricos e híbridos, ya que no emiten la misma cantidad de contaminantes y son considerados más seguros para el medio ambiente.

¿En qué horario se aplica el Hoy No Circula?

Como se mencionó al comienzo de esta nota, dicha ley se aplicará de manera normal durante la jornada de este día, 20 de abril, debido a las condiciones atmosféricas. Esto significa que el horario se regirá con normalidad e iniciará a las 5:00 horas, concluyendo a las 22:00 horas. En el caso de los vehículos con placas foráneas, no podrán circular desde las 5:00 de la madrugada hasta las 11:00 horas en la zona centro del país.

Fuentes: Tribuna