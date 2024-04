Estos son los escabrosos textos que publicaba en sus redes el presunto asesino serial de Iztacalco

Ciudad de México. - A tan solo tres días del terrible feminicidio de María José, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha lanzado una alarmante revelación: el presunto responsable, identificado como Miguel N’, podría estar vinculado a más casos de feminicidio, sugiriendo así la existencia de un asesino serial. Aunque las investigaciones están en una etapa inicial y la información es escasa, múltiples usuarios en redes sociales han levantado sospechas sobre otros posibles crímenes, especialmente a través de las publicaciones en Facebook del acusado.

El pasado 16 de abril, tras la detención de Miguel ‘N’ por el abuso sexual y asesinato de María José, de 17 años, la Policía de Investigación (PDI) llevó a cabo un cateo en su residencia en la colonia La Cruz Coyuya, alcaldía Iztacalco. En el domicilio se encontraron diversos elementos perturbadores, desde restos óseos hasta identificaciones oficiales femeninas y rastros biológicos, lo que sugiere una conexión con mujeres desaparecidas desde hace años.

La atención se ha centrado en las publicaciones de Miguel ‘N’ en Facebook. Además de expresar su apoyo a los derechos de los animales, el ahora procesado compartió reflexiones personales y poemas, algunos de los cuales han generado inquietud entre los usuarios. Por ejemplo, en una publicación de 2017, Miguel ‘N’ habla de perder algo importante y enfrentarse a un momento crítico, mientras que en otra de 2015, titulada "Te extrañaré", utiliza metáforas que algunos interpretan como confesiones de crímenes.

(...) Cuando estaba a escasos metros, estiré mis brazos y después te abracé, mi alegría fue indescriptible, te abrace muy fuerte y continué llorando por la emoción. No tarde mucho en darme cuenta que tus manos no se movieron. Descubrí que tu cuerpo era duro y me asusté cuando noté que estabas fría. Toqué tu espalda y no era otra cosa mas que tu ropa. Toqué tu cuello y no era más que piedra", es parte del post del sujeto.