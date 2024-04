Aumentan casos de maltrato animal en el Estado de México, así puedes denunciarlos

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Los casos de maltrato animal se han incrementado en el Estado de México durante los últimos años, por ello la ley se fortaleció y los responsables de estos crueles actos pueden pasar hasta seis años en prisión; sin embargo, pocas personas conocen el proceso para denunciar estas prácticas, ya que no funciona de la misma manera que en la Ciudad de México, por lo que ahora se explica de manera detallada.

En ese sentido, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) dirige sus esfuerzos a la erradicación del maltrato animal. Es por ello que las autoridades mexiquenses buscan erradicar estas prácticas y garantizar a la población el derecho de vivir en un ambiente adecuado para su salud, desarrollo y bienestar, a través de la vigilancia y aplicación estricta de la normatividad ambiental.

Asimismo, la Propaem realiza visitas de inspección para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental y de la protección a la fauna; a través de estas se previene el impacto ambiental de diversas actividades que inciden en el medio ambiente, como tiraderos de basura, y los posibles casos de maltrato animal que pudieran registrarse.

Maltrato animal en Edomex, denuncia, foto: especial

Las denuncias se pueden realizar a través de un oficio o acudir a las fuentes móviles o fijas de la dependencia. En caso de incumplimiento de las normas, la Propaem puede realizar el aseguramiento precautorio de las mascotas y su posterior canalización a una asociación civil para su resguardo, rehabilitación y puesta en adopción; además puede sancionar con una multa o incluso la clausura de un establecimiento.

En materia de protección a la fauna, la dependencia se asegura de que los seres sintientes sean tratados conforme a los principios de bienestar animal y a la normatividad vigente. Cabe señalar que también se emitieron algunas recomendaciones a los dueños de seres sintientes para orientarlos en el ejercicio de la tenencia responsable, por lo que se recuerda que una mascota necesita de un dueño capaz, no solo amor.

En casos donde los animales de compañía o domésticos no cuenten con las condiciones para garantizar su bienestar, se puede llegar al aseguramiento y resguardo a través de diversas organizaciones. Las denuncias que atienden las autoridades son desnutrición severa, deshidratación, enfermedades o lesiones sin atención médica veterinaria, no brindar espacio adecuado o que no tenga las condiciones para resguardo contra las inclemencias del tiempo, golpes, no contar con inmunizaciones, procedimientos y protocolos en Centros de Control Animal.

Las personas que tengan conocimiento de actividades de maltrato a animales de compañía e incumplimiento a la normatividad ambiental en el territorio del Estado de México pueden realizar su denuncia vía telefónica: 722-213-5456 y 722-212-0738 o en el sitio web del Estado de México.

