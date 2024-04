Cámara de Diputados aprueba creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una decisión trascendental tomó lugar en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se llevó a cabo una sesión intensa y prolongada, caracterizada por un debate encendido en torno a la aprobación de la reforma que establece el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Tras un exhaustivo intercambio de opiniones, la reforma fue aprobada con 252 votos a favor, 212 en contra y 4 abstenciones.

Esta modificación legislativa implica una serie de cambios en diversas leyes fundamentales, como la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Además, conlleva la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

El propósito fundamental de este fondo, según los legisladores de Morena, Verde y PVEM, es garantizar que las pensiones de los ciudadanos mexicanos puedan alcanzar el 100 por ciento de su último salario, ofreciendo así un respaldo económico sólido en su etapa de retiro.

Este fondo, concebido para respaldar a los trabajadores durante su retiro, se financiará mediante diversas fuentes de ingresos. Una de las principales fuentes de financiamiento para este fideicomiso será la transferencia obligatoria de los fondos provenientes de cuentas inactivas pertenecientes a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

Durante la sesión legislativa, los diputados pasaron de la discusión general a la particular, enfocándose en el análisis de las reservas al dictamen, lo que añadió una dosis de tensión al ya candente ambiente de debate. La diputada María Fernanda Félix Fregoso, representante de Movimiento Ciudadano (MC), manifestó su descontento con la reforma, describiendo el dictamen como una "aberración al proceso legislativo". Criticó al Gobierno, alegando que parece querer "robarle al pueblo lo ahorrado".

Por otro lado, Mario Rodríguez Carrillo, también de MC, anunció la oposición de su partido a la reforma. Argumentó que esta medida no aborda el problema de las aportaciones patronales y excluye a una parte importante de la población, ya que no contempla a las personas que no están inscritas en el IMSS o el ISSSTE. Afirmó que esta medida solo beneficiaría a una minoría, dejando desatendido al 75 por ciento de los cotizantes.

Fuente: Tribuna Sonora