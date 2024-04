Caos en el Metro de la CDMX: Línea 3 colapsa por fallas de un tren, desalojan a usuarios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el Metro de la Ciudad de México inició con fallas en el servicio este martes 23 de abril debido a los retrasos en algunas de las líneas, sobre todo en la Línea 6 y 3 del transporte, sitios donde los usuarios reportaron tiempos de espera de hasta 20 minutos. Incluso, se señaló que un tren se descompuso, por lo que tuvo que ser retirado y enviado a revisión, razón por la cual los usuarios fueron retirados.

De acuerdo con la información y reportes de usuarios en redes sociales, la Línea 6 del Metro, que corre de Martín Carrera a El Rosario presentó retrasos superiores a los 20 minutos, lo anterior debido a la falla de un tren, las autoridades del Metro señalaron que sacaron de la circulación al convoy y fue enviado a revisión, por lo que los viajeros tuvieron que buscar alternativas para acercarse a la zona centro de la capital.

En ese sentido, las líneas 3 y 6 presentan retrasos de más de 15 y 10 minutos respectivamente. El Metro respondió que en dicha línea fue necesario retirar un tren para su revisión. Por otro lado, otra de las rutas que ha colapsado la mañana de este martes es la Línea B, usuarios del Metro reportan retrasos de hasta 20 minutos en la ruta, que va de Ciudad Azteca a Buenavista, por lo que se pide salir con tiempo para llegar a los destinos.

En el caso de la Línea 3 del Metro, se ha vuelto una constante el servicio lento, las detenciones y las fallas en los trenes, precisamente eso fue lo que sucedió a primeras horas de este 23 de abril, ya que los usuarios denunciaron caos en la estación Guerrero, la cual se vio rebasada por la cantidad de viajeros, debido a la falta de trenes, los cuales arriban a la estación abarrotados, por lo que no se puede acceder.

Caos en el Metro de la CDMX hoy 23 de abril, foto: especial

Asimismo, en la Línea 8 no se salvaron de las fallas en el viejo servicio del Metro, ya que se tuvo que desalojar un tren con dirección a Garibaldi, por lo que se generaron retrasos en toda la línea y alta afluencia en las estaciones. En este caso, las autoridades del Metro no informaron el motivo del retiro del tren, pero los viajeros aseguraron que se registró presencia de humo, como alternativa se encuentra la Línea 12 que no presenta fallas al momento.

Fuente: Tribuna