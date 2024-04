Día Mundial del Libro: Descubre cuál es el maravilloso origen de esta celebración

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los libros son fuentes inagotables de conocimiento y de vastas experiencias de las que no podrías librarte ni siquiera cerrando los ojos. ¿La razón? Todo lo que lees se replica en tu mente a través de la imaginación. No por nada, las historias de terror, romance, acción o suspenso son las más consumidas por los ávidos lectores. Sin embargo, ¿sabías que existe un Día Internacional del Libro? Así es, y a continuación te vamos a explicar cuál es su origen.

Dado a que los libros son objetos fantásticos que se convierten en el refugio del saber y, al mismo tiempo, sirven como escape de la realidad, su 'día' no podía tener un origen menos maravilloso que ellos mismos. Resulta que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) eligió el día 23 de abril por un motivo específico, y no, no se trata de una elección arbitraria.

El 23 del cuarto mes es una fecha trascendental en la vida de varios escritores. Por ejemplo, en esta fecha fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, este día no solo simboliza muerte, sino que también representa vida, ya que es cuando nacieron otras eminencias de la escritura, como es el caso de Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía, solo por mencionar a algunos.

Descubre el origen del Día Mundial del Libro

Créditos: Pixabay

En un inicio, el Día del Libro comenzó a celebrarse en Cataluña, debido a que el escritor Vicente Clavel Andrés propuso la idea ante la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, en el año 1923. Tres años después, dicha propuesta fue aprobada, aunque no se instauró el 23 de abril, sino el 7 de octubre, permaneciendo así hasta el año 1930 cuando se asignó la fecha que ya todos conocemos. Sin embargo, esta tradición permaneció solo en tierras españolas por varios años más.

No fue sino hasta el año 1995 que la propuesta del Día Internacional del Libro llegó hasta la Unión Internacional de Editores (UTE), mientras que el Gobierno de España presentó la misma idea ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Finalmente, mencionada organización aprobó la creación del Día Mundial del Libro del Derecho de Autor para el 23 de abril.

Fuentes: Tribuna