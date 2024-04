Enrique Peña Nieto habla sobre su exilio en nuevo libro de Mario Maldonado

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Desde que concluyó su mandato como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto ha sido objeto de especulaciones y teorías sobre su supuesta "desaparición" de la vida pública. Sin embargo, el ex mandatario ha decidido abordar este tema en el libro Confesiones desde el exilio: EPN, escrito por el periodista Mario Maldonado tras mantener varias sesiones de entrevistas con Peña Nieto en España y Punta Cana, sus dos lugares de residencia habituales después de dejar la silla presidencial.

Según el exmandatario, su exilio no fue político, como muchas personas han sugerido, especialmente después de que un partido de izquierda ganara las elecciones. En cambio, explica que su decisión de alejarse del país fue una medida necesaria para respetar la victoria y la gestión del nuevo presidente. "Poner kilómetros de por medio con el nuevo presidente era necesario para respetar su victoria y gestión", afirmó Peña Nieto, según lo relata Maldonado en su libro.

EPN

El expresidente asegura que su prioridad durante su mandato era garantizar una transición de poderes pacífica, en respeto a la decisión de la población mexicana. Por lo tanto, consideró que lo más adecuado era dejar de ser un personaje político y salir del país. Apenas tuvo encuentros informales con Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente, en tres ocasiones en Palacio Nacional y una cena en casa del morenista junto con su esposa.

Para establecerse en España, Peña Nieto obtuvo una visa dorada especial, otorgada a inversores extranjeros que adquieren inmuebles por una cantidad significativa de dinero. Según El País, se estableció en un chalet en el barrio madrileño de Chamberí, valuado en 570 mil euros.

Además de España, Peña Nieto también pasó tiempo en Punta Cana, República Dominicana, gracias a las recomendaciones de su amigo Juan Collado.

A pesar de su residencia en el extranjero, EPN afirma que planea regresar a México en algún momento, aunque la fecha exacta aún no está decidida. "Tengo interés en regresar, pero no tengo decidido si de forma permanente. Yo quiero mantenerme en esta sana distancia en este espacio actual de gobierno, pero pienso regresar", declaró el ex mandatario.

Fuente: Tribuna