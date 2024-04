Fin del sexenio de AMLO: Presidente confirma cuáles serán sus últimos grandes eventos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 2024, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejará el Palacio Nacional, pues su polémico sexenio (el cual inicio en 2018), llega a su fin. En ocasiones anteriores, el mandatario habló sobre una "gira del adiós", para despedirse del pueblo que lo eligió. Ahora, comentó cuáles serán sus últimos eventos antes de concluir la Administración del Poder Ejecutivo Federal.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, jueves 25 de abril del 2024, realizada en el Salón de la Tesorería, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano confirmó que el Informe Presidencial del 1 de septiembre, así como el Grito de la Independencia (el cual se celebrará el 15 de ese mes), serán los últimos grandes eventos como Gobernador de la República, ya que, en octubre, sube al poder la nueva o nuevo mandatario.

El sexenio de AMLO llega a su fin este 2024. Foto: Internet

El día 1 de septiembre en el Zócalo, que sería la última vez que estaría en el Zócalo, que he estado tantas veces, y el Grito (de independencia), el día 15 y ya [...] El 1 el informe y el 15 el Grito, que no es discurso, son nada más los vivas, pero es la fiesta cívica más importante del país y esta va a ser muy especial, mucho muy especial. Serían esos dos", comentó López Obrador ante los medios de comunicación.

En esta misma intervención, el mandatario tabasqueño apuntó que, lo que sí seguirá hasta el último día de su Administración, serán sus tradicionales conferencias matutinas, que terminarán el próximo día 30 de septiembre; cabe señalar que, en la actualidad, estos son los foros más importantes de México.

Y luego también nos vamos a seguir encontrando, también hay que darle su lugar a las mañaneras, vamos a estar aquí todos los días de lunes a viernes, hasta el último día. Yo termino el día 30, la última mañanera será el día 30 y luego ya me voy a preparar para planchar la banda para entregarla. Ya en la noche formalmente, hasta las 12 de la noche yo termino y la ceremonia del día siguiente es la formalidad en la entrega de la banda", agregó AMLO.

Finalmente, y de nueva cuenta, presidente López Obrador compartió que después del 1 de octubre del 2024, cuando suba al poder el nuevo mandatario, se va a retirar de la vida pública y política, y que incluso ni siquiera se presentarán o revelarán fotografías luego de su salida de Palacio Nacional. AMLO informó que estará enfocado en un trabajo de investigación sobre las sociedades prehispánicas: "Después ya no nos vamos a ver, porque yo me jubilo, y eso significa, repito, que no voy a participar en ningún acto, no voy a estar en ninguna conferencia, voy a procurar que no me tomen fotografías, no me voy a fotografiar, y ya nada de política”.

Voy a dedicarme a hacer un trabajo de investigación, ya ustedes lo saben, quiero hacer un trabajo sobre las sociedades prehispánicas en México, que me va a llevar tres o cinco años", concluyó.

