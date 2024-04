Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 25 de abril en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves 25 de abril se espera tráfico en CDMX derivado de las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones sociales que se tienen programadas para este día, sobre todo en calles de la alcaldía Cuauhtémoc y el centro de la capital, razón por la cual las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En ese sentido, en la Cuauhtémoc, el grupo No Más Hijos Rehenes Ciudad y Estado de México se reunirá a las 10:00 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ubicada en Av. José María Pino Suárez No. 2. Realizarán el Mitin y conferencia de prensa en contra de la “Ley Vicaria y/o por Interpósita Persona”, ya que viola los derechos de la niñez de vivir en familia, lo anterior en el marco del “Día Internacional Contra el Maltrato Infantil”.

Habrá presencia de Organizaciones en apoyo, entre las que destaca el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, Ex Hijos A.C., La Infancia Primero, Niños con Ma Pa y Uniendo LATAM La Infancia Primero. De no ser atendidas sus demandas, no se descarta se trasladen a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDM/Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores)

Tráfico en CDMX hoy 25 de abril, foto: C5 CDMX

También en la Cuauhtémoc, el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas de la Ciudad de México (MPCOI-CDMX) se reunirán a las 12:00 horas en la Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc. Se trata del Mitin “Construyendo Comunidad en la Ciudad, en Defensa de Nuestra Identidad”, así como por una vivienda digna, y mejores condiciones de trabajo.

Finalmente, en Tlalpan, el Colectivo “Hasta Encontrarles”, Ciudad de México se reunirá a las 06:30 horas en la Zona del Ajusco, Alc. Tlalpan, es la Jornada para la remoción de escombros, en búsqueda de Pamela, mujer desaparecida desde el 05 de noviembre de 2017, en el kilómetro 13.5 de la Carretera Picacho Ajusco, colonia San Miguel Ajusco, alcaldía Tlalpan. Saldrán del transporte RTP al exterior de la estación “Chabacano”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM).

Fuente: Tribuna