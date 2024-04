Xóchitl Gálvez es víctima de espionaje; ella se burla de la incompetencia de los autores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las proximidades de la sede de campaña de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruíz, dos individuos fueron sorprendidos hoy por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México mientras realizaban actividades de vigilancia.

Se informa que los individuos estaban tomando fotografías y vídeos del edificio donde se reúne el equipo de campaña de la senadora con licencia y actual candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México. Los individuos, un hombre y una mujer, estaban estacionados frente al inmueble en la calle Lafayette de la colonia Anzures de la alcaldía Miguel Hidalgo. Se ha reportado que grabaron la llegada de los colaboradores de la candidata.

Cuando los colaboradores de la candidata se acercaron para averiguar la identidad y los motivos de los individuos, estos se apresuraron a cerrar las ventanas del vehículo sin responder a ninguna pregunta. Tanto el equipo de campaña como las autoridades no han informado si las imágenes capturadas fueron destruidas.

¿Qué dijo Xóchitl ante el hostigamiento?

La candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruíz respondió con sarcasmo a los actos de hostigamiento del gobierno en su contra al comentar sobre el inmovilizador de neumáticos que colocaron a los presuntos espías que la vigilaban. La candidata no solo criticó el hecho, sino que lo calificó como un acto de incompetencia por parte de las autoridades. En declaraciones, Gálvez Ruíz señaló: "Me han espiado todo el tiempo, siempre, tienen mis llamadas intervenidas, me siguen. Pero hoy se pasaron de tarugos y les pusieron araña, esa es la 4T, son ineptos".

Reveló que gracias a las cámaras de seguridad instaladas en su casa de campaña, logró detectar la presencia de dos individuos a bordo de vehículos que tomaban fotografías y vídeos de las personas que entraban y salían del edificio.

Por su parte, la Policía dijo que la instalación de la 'araña' en el vehículo de los presuntos espías no tuvo como objetivo evitar su huida, sino que se debió a que estaban mal estacionados y sin pagar el estacionamiento en el parquímetro cercano. al percatarse de que los individuos se encontraban en una posición irregular y sin haber pagado el estacionamiento, procedieron a aplicar el reglamento de tránsito correspondiente.

