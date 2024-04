¿Alerta por Contingencia Ambiental? Hoy No Circula Sabatino 27 de abril en CDMX y EDOMEX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta última semana del mes de abril, muchas personas querrán movilizarse a lo largo y ancho de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (EDOMEX). Aunque en primera instancia esto podría sonar bastante prometedor, la realidad es que existen restricciones vehiculares dictadas por el programa Hoy No Circula que podrían impedirte lograrlo. Así que presta atención porque a continuación te diremos qué autos no podrán salir a las calles en las próximas horas.

¿Hay Contingencia Ambiental para HOY?

Si bien, en las últimas semanas se llegó a activar la contingencia ambiental en más de una ocasión, la realidad es que para este sábado, 27 de abril, la cuenta oficial de Twitter de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) indicó que no se reportó ningún tipo de modificaciones al mencionado programa, debido a que la calidad del aire resultó óptima, por lo que este día no se activará el protocolo Doble Hoy No Circula.

¿Qué autos no circularán este sábado, 27 de abril?

Este cuarto sábado de abril, la CAMe reveló que los vehículos que no podrían circular a través de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) serían aquellos con Holograma 1 y terminación de placas par, al igual que todos los autos con Holograma 2 y placas foráneas. Mientras que los autos con Holograma 00 y “0” están exentos de las limitaciones establecidas del mencionado protocolo, junto con los vehículos eléctricos e híbridos.

¿En qué horario se aplica el Hoy No Circula?

Como se mencionó al comienzo de esta nota, dicha ley se aplicará de manera normal durante la jornada de este día, 27 de abril, debido a las condiciones atmosféricas. Esto significa que el horario se regirá con normalidad e iniciará a las 5:00 horas, concluyendo a las 22:00 horas. En el caso de los vehículos con placas foráneas, no podrán circular desde las 5:00 de la madrugada hasta las 11:00 horas en la zona centro del país.

Hoy No Circula para este sábado, 27 de abril

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

Como previamente se indicó, el Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas. En caso de no respetar dicha ley, podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de $103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre $2,074.80 pesos hasta los $3,112.20 pesos mexicanos.

