Segundo debate presidencial: Medios denuncian caída de redes en Estudios Churubusco

Ciudad de México.- El esperado segundo debate presidencial en México, previo a las elecciones de 2024, ha sido empañado por una serie de contratiempos técnicos que han impactado significativamente la cobertura mediática del evento. A pesar de las garantías ofrecidas por Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), sobre la fluidez y eficiencia del proceso, numerosos reporteros que se encontraban realizando la cobertura en vivo previa al debate han reportado una serie de fallos en la infraestructura de internet.

Los problemas técnicos se hicieron evidentes desde las primeras horas del día y persistieron al inicio del debate, lo que generó un ambiente de tensión entre los diversos medios de comunicación presentes. A pesar de que el protocolo establecía el uso exclusivo de la red proporcionada por el INE, esta resultó ser inservible, lo que impidió a los reporteros compartir material en tiempo real y cumplir con sus labores de manera efectiva.

Problemas en red previo al segundo debate presidencial

Además de los fallos en la red de internet, también se registraron dificultades con la señal telefónica, lo que obligó a los periodistas a recurrir a métodos de comunicación más tradicionales, como las llamadas telefónicas a sus respectivas redacciones. Esta situación generó un profundo sentimiento de frustración entre los reporteros, como lo evidencia un video compartido en redes sociales por una periodista:

“Nos dieron un red publica, nunca funcionó, los datos propios no funcionaban, nos quedamos con mucho material grabado al momento, al final que lamentable porque si es 100% responsabilidad del INE y de los Estudios Churubusco porque no puede ser posible que asignes un área para medios y no haya internet, no teníamos forma de mandar mensajes, videos, vengo enojaba porque no tenia mi herramienta para trabajar”, dijo una reportera en Tik Tok.