Así puedes obtener descuento del 100% en la tenencia en CDMX: HOY es el último día

Ciudad de México.- La tenencia es el impuesto que se paga por tener un vehículo; el refrendo es el pago de derechos que se realiza por el uso de las placas del vehículo. Ambos se pagan anualmente. Ahora, este 30 de abril es el último día para obtener un descuento del 100 por ciento en el pago del primer impuesto, con lo que los conductores de la Ciudad de México se ahorrarían un gasto de más y será bueno para sus bolsillos.

En ese sentido, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades capitalinas, este 1 de mayo termina el periodo para que los dueños de vehículos obtengan el 100% de descuento en el pago de la Tenencia Vehicular 2024. Para ello solo deberán de cubrir el pago del refrendo, el cual consta de 698 pesos, así lo confirmó la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Cabe señalar que el plazo original venció el 31 de marzo, al igual que todos los años; sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México decidió aumentar la prórroga para este 2024, por lo que el acceso a este subsidio será hasta hoy 30 de abril. Sin embargo, no es tan fácil, ya que hay una serie de requisitos que se deben cumplir para obtener este beneficio y ahorrarse el pago de la tenencia de este año.

Tenencia en CDMX, foto: especial

En ese sentido, para acceder al subsidio del 100 por ciento en el pago de la tenencia, de acuerdo con la información oficial, el valor de los vehículos no debe ser mayor a 250 mil pesos. Asimismo, es importante que los contribuyentes no tengan adeudos de Tenencia de años anteriores, de lo contrario, no aplica el subsidio. Además, deben contar con su Tarjeta de Circulación con chip vigente o realizar el pago correspondiente para renovarla.

El pago de los contribuyentes puede ser a través de la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México o mediante la aplicación de descarga gratuita “Tesorería CDMX”. Se debe mencionar que laTesorería de la Ciudad de México tiene más de 8 mil 800 puntos de cobro, incluidas instituciones financieras, tiendas de autoservicio, departamentales, de convivencia y farmacias. Además, hay 33 kioscos, 21 Administraciones Tributarias, 10 centros de servicio, 7 Tesorerías Express, 3 cajeros, 2 Administracione Auxiliares y 2 Tesamóviles, distribuidos en las 16 alcaldías.

Fuente: Tribuna