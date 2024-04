Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 30 de abril en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 30 de abril se espera caos y tráfico en CDMX debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas durante el día, sobre todo en calles del Centro Histórico de la capital, así como en la alcaldía Cuauhtémoc, razón por la cual las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En ese sentido, en la alcaldía Cuauhtémoc, Familiares de Pacientes con Enfermedades Raras marchan desde las 06:30 horas del Zócalo de la Ciudad de México a lugar por definir. Se trata de la Marcha “Por la Salud”, para exigir les sea otorgado el tratamiento que ayuda a las necesidades diarias a pacientes con diferentes enfermedades en el país. No se descarta se trasladen a la Secretaría de Salud (SSA).

Por otro lado, Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero se reunirán a las 10:00 horas en la Ex sede de la Fiscalía General de la República (FGR), en Av. Insurgentes Sur No. 20, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc. Se trata de un Mitin para exigir que sean investigados todos los ex funcionarios que aparecen en el “Segundo Informe de la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa”, por haber participado en las reuniones para crear la “Verdad Histórica”.

Tráfico en CDMX hoy 30 de abril, foto: especial

En la misma demarcación, el Club de Fans de Dragón Ball arribará a las 12:00 horas al Zócalo de la Ciudad de México, ubicado en Plaza de la Constitución s/n., Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc. Rendirán tributo al creador de la manga japonesa “Dragón Ball”, fallecido el 1o. de marzo del año en curso, lo anterior en el marco de la celebración del “Día del Niño”. No se esperan afectaciones al tráfico en la zona.

El Colectivo “La Plataforma 4:20” se reunirá en el Monumento a la Madre, en James Sullivan y Serapio Rendón s/n., Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc. Se trata de un Evento político cultural e instalación de mesas informativas para promover su demanda al derecho del libre desarrollo de la personalidad; así como respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ y de los consumidores de cannabis.

Fuente: Tribuna