AMLO pedirá a Alejandro Gertz, titular de la FGR, informe sobre magnicidio de Colosio

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que pedirá al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, que comparta toda la información sobre el magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en 1994.

Ante los medios de comunicación reunidos este jueves 4 de abril del 2024, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano señaló que, respetando la autonomía de la FGR, pedirá al titular que comparta toda la información que ha arrojado la investigación del asesinato del priista, Luis Donaldo Colosio, hecho que sucedió el 23 de marzo de 1994, y en el cual sigue habiendo múltiples dudas.

En su intervención, AMLO señaló que estas revelaciones, de ser aceptadas por la Fiscalía General de la República, ocurrirían pasando las elecciones 2024.

Asimismo, el mandatario tabasqueño apuntó que está en contra de que "se silencie el hecho de que hubo un segundo tirador, que hay una orden de aprehensión que el juez negó y que ese segundo tirador pertenecía al Cisen, a la oficina de espionaje del gobierno en la época de Salinas, y el que fue a rescatar al segundo tirador fue García Luna, que acababa de entrar al Cisen". AMLO recordó que el hijo de Luis Donaldo Colosio no quiere hablar de este tema, sin embargo, dijo que debe retomarse para evitarse.

Eso no se puede quedar sin aclarar. No es un asunto nada más, con todo respeto, del hijo de Luis Donaldo, que lo respeto y lo estimo, y yo pienso que él ya no quiere que se trate este asunto, pero es algo que sí importa mucho, para que no se vuelva a repetir un asesinato que hizo mucho daño al país. Nunca más. Se tiene que conocer la verdad", concluyó el presidente de México.