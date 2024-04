Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y movilizaciones este 4 de abril en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves se espera caos y tráfico en CDMX por las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas durante el día, sobre todo en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que las autoridades de la Ciudad de México piden a los conductores tomar las medidas de prevención para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En ese sentido, en Iztapalapa, el Colectivo “Festival Apoye, No Castigue México” marchará a las 10:30 horas del Plantel “San Lorenzo Tezonco” de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM/Prol. San Isidro No. 151, Col. San Lorenzo Tezonco) y de la Estación “Tezonco”, línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM/Av. Tláhuac s/n., Col. San Lorenzo Tezonco), así como del Estación “Olivos”, línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM/Av. Tláhuac s/n., Col. Las Arboledas)

Se dirigirán al Panteón Civil “San Lorenzo Tezonco” (Av. Tláhuac s/n., Col. San Lorenzo Tezonco). Se trata de la “Caminata Psicoactiva”, en memoria de las personas usuarias de diversos compuestos naturales o sintéticos, que actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan, pensamientos, emociones y el comportamiento. Las calles afectadas son Jacarandas-Av. del Árbol-Av. Zacatlán, Av. Tláhuac.

Tráfico en CDMX hoy 4 de abril, foto: especial

En la Cuauhtémoc, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” se reunirá a las 17:30 horas en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc. Realizarán un mitin con motivo de la “Décima Reunión de Seguimiento de la Comisión Especial de Búsqueda”, por el caso de desaparición forzada de dos luchadores sociales, ocurrida en 2007 en el Estado de Oaxaca.

Finalmente, vecinos de Alcaldía Cuauhtémoc se reunirán a las 09:00 horas en Av. Chapultepec y Sevilla s/n., Col. Roma, Alc. Cuauhtémoc. Se manifestarán para exigir a las autoridades el retiro de los anuncios publicitarios ilegales que violan la “Ley de Publicidad al Exterior” y exigir atiendan sus múltiples denuncias. Habrá presencia de Activistas Contra la Contaminación Visual.

Fuente: Tribuna