¿Sábado con contingencia ambiental? Conoce el Hoy No Circula de este 6 de abril en CDMX

Ciudad de México.- Así como el resto de la semana, este sábado 6 de abril también se encuentra en vigor el programa a favor de la contingencia ambiental, por lo que aquí te presentamos cuales son los términos del Hoy No Circula de este día, revelando los vehículos que tienen permitido circular por las calle de la Ciudad de México y el Estado de México, abarcando todas sus entindades y municipios.

Como se sabe, para tratar de poder contener un poco de la gran contaminación que existe en México y el Estado de México, se ha realizado este programa vehicular, que se encuentra a cargo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe), el cual día con día es puesto en actualización con los engomados y los números de placas que pueden salir a circular por las calles a partir de las 05:00 horas de la mañana hasta las 22:00 horas.

Ahora, la mañana de este sábado 6 de marzo del año en curso, se ha informado que los autos que deben permanecer inmovilizados este fin de semana, son los que cuenten con el holograma 1 y terminación de placas NON podrán circular libremente en el horario anteriormente mencionado, mientras que aquellos vehículos que cuenten con holograma 2 o tengan otro tipo de terminación de placas no pueden circular y serán multados de ser vistos, mientras que los hologramas 0 y 00 quedan exentos.

En cuestión de información, cada conductor y ciudadano puede buscar las actualizaciones del proyecto Hoy No Circula a través de su página web, la cual es https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/, y para saber si el auto tiene autorización solo se debe de ingresar el número de holograma y el último dígito de la placa, y se revelará si se puede o no circular, pero, esta no es solamente la única manera de saber si es que su vehículo podrá circular, dado a que también tiene cuentas oficiales en las redes sociales.

Cabe mencionar que en caso de que se falte a lo estipulado y descubran en circulación placas que no deberían de estarlo, que en este caso son los de los números mencionados, las autoridades pueden ponerle una multa al dueño del auto, la cual equivale de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que se establece con un valor de 103.74 pesos y por lo que la penalización iría de los mil 924.40 pesos y hasta los dos mil 886.60 pesos.

