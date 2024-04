Eclipse Solar Total HOY 8 de abril: Aquí podrás verlo EN VIVO vía online desde tu celular

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que este 2024 ha reservado varias de las mejores cosas para el comienzo de semana. Un ejemplo de ello ocurrirá este mismo lunes con uno de los eventos astronómicos más esperados de este año: un eclipse solar total. Este podrá verse en distintas zonas de América del Norte y, como es natural, muchas personas están buscando la manera de disfrutar de este fenómeno sin ningún problema.

¿Dónde podrás ver el eclipse solar total desde la comodidad de tu celular y online?

Ya sea porque no te encuentras en alguna de las localidades en las que se podrá ver el eclipse en su totalidad o porque temes correr el riesgo de lastimar tu vista, es posible que no puedas observar con libertad este evento. Pero no te preocupes, existen maneras de poder formar parte de este momento histórico desde la comodidad de tu celular o computadora, vía online. A continuación te vamos a dar todos los detalles.

Durante la jornada de este lunes, 8 de abril, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos realizará una transmisión en vivo de cada momento del eclipse solar, a través de sus plataformas oficiales. Estas son:

NASA TV

NASA.gov

Aplicación de celular de la NASA (simplemente titulada "NASA")

Canal oficial de YouTube de la NASA

¿En qué horario ocurrirá el eclipse solar total en México?

De acuerdo con algunos informes, su transmisión comenzará a partir de las 11:00 horas (horario de México) y continuará hasta que el evento astronómico concluya. Reportes indican que el eclipse comenzará a partir de las 09:51 horas, cubrirá por completo el disco solar entre las 11:07 y las 11:11, y terminará alrededor de las 12:32. Así que, no dejes de reservar este horario para que puedas gozar de este espectáculo de la naturaleza, puesto que no se volverá a repetir hasta dentro de 28 años.

¿En qué estados de México se podrá ver el eclipse?

Según algunos informes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el fenómeno será visible en:

Mazatlán : 4 minutos y 17 segundos

: 4 minutos y 17 segundos Durango

Torreón

Piedras Negras

Monclova

Específicamente en la CDMX, la Luna cubrirá al Sol hasta un 75 por ciento. Esto se podrá ver alrededor de las 13:38 horas, siempre y cuando haya un clima despejado y sin nubes. De lo contrario, siempre puedes recurrir a las opciones que te presentamos anteriormente.

Fuentes: Tribuna