Contingencia Ambiental: Doble Hoy No Circula del miércoles 1 de mayo en CDMX y EDOMEX

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que, debido a la mala calidad del aire que abunda en la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (EDOMEX) y el resto del Valle de México, este miércoles 1 de mayo de 2024 permanecerá la Contingencia Ambiental, por lo que se implementará el programa Doble Hoy No Circula. ¡Toma precauciones! Aquí te decimos cuáles son los automóviles que 'descansan' en esta jornada.

Mediante un comunicado emitido a las 20:00 horas, tiempo del Centro de México, la CAMe informó que este miércoles 1 de mayo, por el Doble Hoy No Circula, no transitarán en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) los vehículos que tienen las siguientes características:

Los automóviles de uso particular con holograma de verificación 2 .

. Los coches particulares que tienen holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico es 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Los carros de uso particular que cuentan con holograma de verificación 00 y 0 , engomado rojo, terminación de placas 3 y 4.

, engomado rojo, terminación de placas 3 y 4. Aquellos vehículos que no tengan holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos; también aplica para los que cuentan con pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras (tienen la misma restricción que a los carros que portan holograma 2)

Programa Doble Hoy No Circula del miércoles 1 de mayo. Foto: CAMe

De igual forma, el Doble Hoy No Circula determina que no circularán el 50 por ciento de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios, los cuales no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

En tanto, los carros de carga local o federal dejarán de transitar entre las 06:00 y las 10:00 horas, local, con excepción de los que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX. Mientras que los taxis o vehículos de renta con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a lo ya expuesto les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Cuáles vehículos quedan exentos del Doble Hoy No Circula este miércoles 1 de mayo?

Algunas exenciones que detalla la CAMe son las siguientes:

Los automóviles eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Los coches que porten holograma “00” o “0” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular , si cuentan con engomado diferente al color rojo y terminación de placa 3 y 4.

, si cuentan con engomado diferente al color rojo y terminación de placa 3 y 4. También podrán transitar los carros de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Aplica, igualmente, para carros que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto y motocicletas están exentas de la Fase I. La nueva información sobre la Contingencia Ambiental en el Valle de México se presentará a las 10:00 horas de este miércoles 1 de mayo, ¡mantente atento a las redes sociales de TRIBUNA!

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis