Doble Hoy No Circula Miércoles 1 de mayo: Multa por no respetar la Contingencia Ambiental

Ciudad de México.- Como te informó TRIBUNA, este miércoles 1 de mayo de 2024, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental debido a la mala calidad del aire y a los altos niveles de ozono en el Valle de México. Con esto, se establecieron restricciones vehiculares como parte del programa Doble Hoy No Circula. Aquí te detallamos cuáles son las multas por no respetar estas normas.

Como seguramente ya sabes, las autoridades establecieron el programa Doble Hoy No Circula porque es una medida que ayuda a disminuir la contaminación en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (EDOMEX), ya que se reduce el número de vehículos que transita durante la jornada. No obstante, si no se respetan las restricciones vehiculares, es posible y legal que las autoridades te marquen un alto y te apliquen una multa, la cual podría dañar tu economía.

La multa económica por no respetar el Doble Hoy No Circula corresponde a 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre los dos mil 074 y los tres mil 886 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MN/MX) para aquellos que circulen en la capital mexicana. En tanto, para la gente del EDOMEX, estos tendrán que pagar una infracción de hasta mil 460 pesos con 80 centavos mexicanos, además de que su automotor podría irse al conocido "corralón".

A esto equivale la multa por infringir el programa Doble Hoy No Circula este miércoles

20 UMAS: 2 mil 74.8 pesos mexicanos

25 UMAS: 2 mil 593.5 pesos

30 UMAS: 3 mil 112.2 pesos

Programa Doble Hoy No Circula de hoy miércoles 1 de mayo. Foto: CAMe

Cabe señalar que es indispensable pagar de manera puntual la multa económica por Doble Hoy No Circula, ya que, en caso de que como conductor te niegues, el auto puede ir asegurado al corralón, además de que en el verificentro no te permitirán verificar el vehículo. Esta nueva situación te haría acreedor a una nueva infracción, la cual te costaría más del doble, por lo que te conviene respetar las normas de la CAMe.

Para las 10:00 horas, hora del Centro de México, de este miércoles 1 de mayo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis emitirá un nuevo comunicado, en el que puntualizará si se mantiene la contingencia ambiental, o bien, se regulariza el programa Hoy No Circula para el jueves 2 de este mes.

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis