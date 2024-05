VIDEO: Xóchitl Gálvez se lanza contra Morena tras ataque en mercado de CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Falta un mes y días para que se realicen en México las Elecciones 2024, las cuales serán las más grandes en la historia nacional, ya que se elegirán a senadores, diputados, presidentes municipales, gobernadores estatales (en algunos estados) y hasta al nuevo o nueva jefa del Ejecutivo Federal mexicano, quien recibirá la banda presidencial de manos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Previo a los comicios, los ánimos comienzan a 'calentarse' y seguidores de políticos o simpatizantes de partidos están más atentos que nunca al proceso que maneja el Instituto Nacional Electoral (INE). En este contexto, también han surgido múltiples agresiones contra de los candidatos a cargos públicos, los cuales han terminado en tragedias como la muerte o desaparición, pero también en "risas" y señalamientos contra los contrincantes.

Este fue el caso de la candidata de la oposición a la Presidencia de México, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien el pasado domingo 28 de abril, previo al segundo Debate Presidencial, sufrió una agresión en el Mercado Argentina, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México (CDMX). Cabe señalar que las imágenes sobre este evento comenzaron a circular hasta el día de ayer, martes 30.

En el impactante video se ve a la candidata de Fuerza y Corazón por México saludar a los presentes con una sonrisa, no obstante, en el fondo se escuchan abucheos de la gente que estaba realizando compras. Segundos más tarde, se aprecia el momento en el que alguien no identificado le lanza un limón a la candidata. El 'limonazo', si bien no le causó daños severos a Gálvez Ruiz, sí provocó que su rostro se pusiera serio por unos segundos.

Xóchitl Gálvez responsabiliza a Morena de 'limonazo'

Tras el incidente, la aspirante presidencial bromeó: "yo soy perfecta, veme la cara", para indicar que se encontraba bien. Luego de que el video se viralizara en redes sociales, Xóchitl Gálvez rompió el silencio sobre los hechos ocurridos en el Mercado Argentina, y señaló que los responsables serían simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), partido de la candidata Claudia Sheinbaum Pardo.

Estábamos súper bien en el mercado y obviamente pues Morena siempre llega y con sus reventadores, pero yo soy perfecta, veme la cara", comentó la exsenadora panista a MILENIO.

A la fecha de publicación de esta nota, el partido que promueve al Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) no ha aclarado si un simpatizante de MORENA fue el responsable de la agresión contra candidata de la oposición.

Fuente: Tribuna