Doble Hoy No Circula Viernes 10 de mayo 2024: Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex

Ciudad de México.- ¿Este viernes 10 de mayo de 2024, por la celebración del Día de las Madres, tenías planeado movilizarte en automóvil al interior de la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex) u otras zonas del Valle de México? Si la respuesta es afirmativa, es muy importante que consultes las restricciones vehiculares que dicta el programa Doble Hoy No Circula, el cual se activó por Contingencia Ambiental.

Debido a la mala calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y a los altos niveles de contaminación, los cuales se suman a la segunda onda de calor, este viernes 10 de mayo no podrán transitar los vehículos que tengan las siguientes características:

Holograma de verificación 2.

Holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0

Holograma de verificación 00 y 0, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Doble Hoy No Circula de este viernes 10 de mayo 2024. Foto: Twitter

Las restricciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) también aplican para las unidades que no porten holograma de verificación, por ejemplo, los vehículos antiguos, de demostración o traslado, o nuevos. A los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

De igual forma, se ve afectada la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea non. Asimismo, no pueden transitar en la Megalópolis los coches de carga local o federal, desde las 6:00 y hasta las 10:00 horas, tiempo del centro de México, con excepción de los que se encuentren en el programa de autorregulación de la capital o la entidad mexiquense.

¿Dónde aplica el Doble Hoy No Circula este viernes 10 de mayo?

Como ya te mencionamos, el Doble Hoy No Circula se aplica en la CDMX y el Edomex. Las restricciones están vigentes en las 16 alcaldías capitalinas: Azcapotzalco Álvaro Obregón Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tlalpan Tláhuac Venustiano Carranza Xochimilco.

En tanto que en la entidad mexiquense, las restricciones están vigentes en 18 municipios conurbados: Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco. ¡Toma precauciones!

