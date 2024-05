Doble Hoy No Circula Viernes 10 de mayo: Multa por no respetar la Contingencia Ambiental

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los planes de miles de personas que querían festejar el Día de las Madres este viernes 10 de mayo de 2024 se han visto interrumpidos debido a que, en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), se aplicó el Doble Hoy No Circula por Contingencia Ambiental. ¡Y más vale que respetes las restricciones vehiculares! Pues si no lo haces, podrías ser acreedor a una multa que dañaría tu economía. Aquí te compartimos los detalles.

Por si no lo sabías, la Fase 1 de la Contingencia Ambiental viene acompañada de la aplicación del Doble Hoy No Circula, medida que se activa cuando los niveles de ozono superan los 151 puntos; es decir, cuando los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) son altos. Con esta, las restricciones de circulación se expanden a motocicletas, hologramas 0 y 00, además de que se extiende la limitación de tránsito a un engomado de placa extra.

Doble Hoy No Circula del viernes 10 de mayo. Foto: CAMe

Para este viernes 10 de mayo de 2024, el Doble Hoy No Circula contempla a los automotores con las siguientes características:

Holograma de verificación 2.

Holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0

Holograma de verificación 00 y 0, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

También contempla a las unidades que no tienen holograma de verificación, por ejemplo, los vehículos antiguos, de demostración o traslado, o nuevos. En los vehículos que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Igualmente, se ve afectada la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea non. Finalmente, el Doble Hoy No Circula detalla que no pueden transitar los carros de carga local o federal, desde las 6:00 y hasta las 10:00 horas con excepción de los que se encuentren en el programa de autorregulación de la capital o la entidad mexiquense.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Doble Hoy No Circula?

Si no respetas las normas del programa Doble Hoy No Circula, serás acreedor a una multa económica que corresponde a 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA); en este 10 de mayo de 2024 corresponde a 108.57 pesos. En otras palabras, tendrás que pagar entre los dos mil 171.40 a los tres mil 257.10. Si vives en la CDMX, los valores quedan así:

20 UMAS: 2 mil 171.14 pesos

25 UMAS: 2 mil 714.25 pesos

30 UMAS: 3 mil 257.1 pesos

En tanto, para conductor del Edomex, la multa por violaren Doble Hoy No Circula queda en 20 UMAS, es decir, dos mil 171.4 pesos mexicanos. Recuerda que, si te niegas, tu automóvil puede ir al corralón, además de que en el verificentro no te permitirán verificar tu coche, lo que te haría acreedor a una nueva infracción, que te costará más dinero. ¡Mucho ojo!

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis