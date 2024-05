¡Se vienen más apagones! México espera más imprevistos este Día de las Madres

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya lo anunció el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace): en las próximas horas se esperan apagones en gran parte del país. Recordemos que esta acción se considera una medida para mitigar el alto consumo de energía eléctrica en el país. De modo que este 10 de mayo suman cuatro días en Estado Operativo de Emergencia. Por lo que tocará celebrar el Día de las Madres a obscuras.

Así que prepárate porque en las próximas horas se avecinan más apagones que evitarán que colapse el sistema eléctrico. Fue en punto de las 09:40 de este viernes que se tomó la decisión de prolongar el corte de energía, según la tarjeta informativa. De acuerdo con Periódico Correo, se estima que serán 20 estados los que se verán afectados por esta deficiencia.

El pico de la demanda de electricidad responde a las altas temperaturas, puesto que los mexicanos, en busca de refrescarse un poco, ponen en marcha ventiladores y aires acondicionados. Los apagones iniciaron el pasado 7 mayo. El primero de ellos se extendió en 21 estados de la República Mexicana y tuvo una duración de 30 minutos.

¿Qué hacer ante un apagón?

Debes tener en cuenta que sí, que los apagones sí tienen consecuencias negativas. ¿Aún no sabes cómo podría afectarte más allá de que te quedes sin ver TikTok o Facebook por unos minutos? Aquí te contamos para que estés preparado. Los daños por estos cortes de energía pueden atentar contra la vida útil de tus dispositivos electrónicos debido a que se pueden producir sobretensiones en los circuitos cuando vuelve la corriente.

Lo primero que tienes que hacer en cuanto notes que se fue la luz es desenchufar los aparatos, esta sencilla acción los mantendrá a salvo cuando se restaure la energía. En cuando todo vuelva a la normalidad, no corras a conectados de nuevo. Te sugerimos esperar unos cuantos minutos. Otra buena idea es recurrir a protectores contra sobretensiones o bien, a un regulador de voltaje que te ayudará a que no se produzcan las sobretensiones. Por otra parte, procura tener linternas o velas para que te permitan ver en la obscuridad. No obstante, ten cuidado con el uso de estas últimas, pues aumenta el riesgo de desencadenar un incendio.

Cenace reporta alerta en el sistema eléctrico este 10 de mayo

Fuente: Tribuna Sonora