¿Doble Hoy No Circula? Descubre si este sábado 11 de mayo hay Contingencia Ambiental

Ciudad de México.- Dado a las altas temperaturas que se han registrado a lo largo y ancho de la República Mexicana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha estado detectando mala calidad en el aire en el centro del país, lo que ha derivado que, en múltiples ocasiones, se active el Doble Hoy No Circula debido a la presencia de las constantes contingencias, ¿eso significa que este sábado habrá una alteración con el tránsito vehicular de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (EDOMEX)?

Como algunos recordarán, durante las jornadas anteriores, la (CAMe) anunció la activación de la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que las autoridades habilitaron el Doble Hoy No Circula y varios autos tuvieron que quedarse en casa, lo que de alguna manera entorpeció el tránsito en la CDMX y EDOMEX en los últimos días; sin embargo, durante la tarde del pasado viernes, 10 de mayo, dicha norma se revocó.

Hoy Circula de este sábado, 11 de mayo

¿Qué autos no circulan este sábado, 11 de mayo?

Debido a lo mencionado anteriormente, es natural que una gran cantidad de personas se sienta en alerta sobre si hay alguna alteración al programa Hoy No Circula de la jornada de este sábado, pero la realidad es que esto no es así, puesto durante esta madrugada, la CAMe anunció que la mencionada ley se aplicaría con normalidad, lo que significa que solo se eligieron dos tipos de vehículos para descansar en las próximas horas.

De acuerdo con el comunicado, en este segundo sábado de mayo, no podrán circular los vehículos con holograma 1, terminación de placas par, al igual que todos los que tengan holograma 2 y sean foráneos. Mientras que aquellos con holograma 0 y 00, junto con los autos eléctricos e híbridos, tendrán permitido circular con normalidad, debido a que éstos no producen emisiones de contaminantes como lo harían los autos normales.

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

Como previamente se indicó, el Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas. En caso de no respetar dicha ley, podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de $103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre $2,074.80 pesos hasta los $3,112.20 pesos mexicanos.

