VIDEO: Marcelo Ebrard sale 'con la cola entre las patas'; lo corren de un restaurante

Guadalajara, Jalisco.- Un video en redes sociales retrata el repudio que los ciudadanos de Guadalajara le tienen al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). La presencia de Marcelo Ebrard Casaubón en un restaurante tapatío causó incomodidad y desató una ola de reproches en su contra. A través del clip se muestra que el funcionario no fue bienvenido en el establecimiento, incluso los clientes sumaron esfuerzos para 'correr' al político.

El sábado pasado, el exlíder de la Secretaría de Relaciones Exteriores se disponía a pasar su tiempo libre en un restaurante, sin embargo, no pudo degustar de ningún platillo, puesto que a su llegada fue recibido con gritos y ofensas, por lo que optó por retirarse del sitio, evitando la confrontación. La magnitud de los hechos hicieron que la grabación se volviera viral en Internet.

Según los informes, el altercado ocurrió en La Estancia Gaucha, un establecimiento exclusivo de comida argentina en Guadalajara, donde las personas se unieron para corear enérgicamente al mismo tiempo: "¡Fuera Morena!". Mientras tanto, Ebrard intentó controlar la situación mostrándose amigable y saludando a algunos, pero esto no fue suficiente para contener los gritos de rechazo que se escuchaban sin parar.

Resignado a que las agresiones verbales no se detendrían, Marcelo decidió encaminarse hacia la puerta de salida. Desde luego, este suceso fue ampliamente comentado en redes sociales. Muchos de los mensajes aplaudieron que la gente le hizo desplantes al político, al tiempo que reforzaron la idea de que en Guadalajara no se le quiere. "¡México comienza a despertar! Guadalajara poniendo el ejemplo"; "En Guadalajara NO toleramos a los lambiscones sin dignidad", son algunos de comentarios.

También hubo una contraparte que lamentó la actitud clasista que adoptaron los comensales de La Estancia Gaucha. A la par, sostuvieron que si bien en Guadalajara Morena no es apreciado, esto no significa que represente el sentir del resto del país. En tanto que otro grupo de internautas calificó este acto como intolerancia, una característica muy representativa de la derecha, según dijeron. Finalmente, no se dejó de señalar que esta escena tuvo grandes tintes de violencia.

Fuente: Tribuna Sonora