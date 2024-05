¿Clara Brugada o Ernestina Godoy? capitalinos reaccionan al Debate Chilango

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo se realizó el tercer debate chilango, donde los contrincantes que disputan la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se enfrentaron entre dimes y diretes, en donde los internautas no hicieron más que reprochar el actuar de dos de los tres candidatos. Santiago Taboada. Clara Brugada y Salomón Chertorivski fueron los protagonistas de esta batalla de declaraciones que al parecer de muchos, no dejó un ganador.

Lo primero que hicieron los internautas fue crear memes sobre la figura de Clara Brugada, quien apareció con un peinado diferente al que usa de manera habitual, por lo que no dudaron en compararla con la ex fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, por lo que los memes en su contra no se hicieron esperar. Claro que esto no afectó a la contrincante de Morena, quien continuó con su trabajo en el debate.

La discusión se centró en promesas para combatir la inseguridad, así como maneras de planeación urbana. Sin embargo, no faltaron los ataques por presuntos actos de corrupción. Se debe señalar que hubo más propuestas que los 2 debates anteriores por parte de la morenita y el representante de la Alianza por la Ciudad de México, sin embargo, no profundizaron en ellas y se dedicaron a lanzar ataques puntuales entre ellos, sobre todo al abordar el desarrollo inmobiliario.

Confunden a Clara Brugada con Ernestina Godoy, foto: especial

En ese sentido, Santiago Taboada aseguró que el verdadero fundador del cártel inmobiliario es el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, presentó una lámina con los nombres de Brugada, de Víctor Hugo Romo, de Caty Monreal y Néstor Vargas, así como José Ramón Beltrán, a quienes señaló como los verdaderos integrantes de esta organización. Por su parte, Clara Brugada aseguró que el cártel inmobiliario no respetó la ley y que se trató de un negocio ilegal de más de 7 mil millones de pesos en el que estaba involucrado Santiago Taboada. Por lo que le pidió asumir su responsabilidad.

Santiago Taboada arrastra clara Brugada en el tema de inseguridad

Clara Brugada aseguró que el programa blindar es un total fraude y montaje, ya que la alcaldía Benito Juárez, hasta hace unos meses gobernada por Santiago Taboada, no es la más segura del país, sino la cuarta más insegura en delitos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, Santiago Taboada contraatacó y señaló que Clara Brugada convirtió a Iztapalapa en la demarcación más insegura de la ciudad, ya que De las 10colonias más inseguras en la ciudad, 6 se encuentran en Iztapalapa y todas ellas son gobernadas por Morena.

Fuente: Tribuna