(VIDEO) "Adópteme maestro 'Miel'": Atractivo profesor de NL enloquece a las mamás de TikTok

Ciudad de México.- Es posible que, en más de una ocasión, alguien haya tenido como su amor platónico a uno de los profesores de su escuela, pero así como los alumnos pueden llegar a sentir mariposas en el estómago al ver pasar a sus docentes favoritos, esto también se puede repetir con las madres de familia, quienes son capaces de notar la belleza en el hombre que le imparte clases a sus pequeñines.

Un ejemplo de ello se registró el pasado viernes, 10 de mayo, cuando una mujer captó en video al profesor de su hija para luego publicar su clip a través de la plataforma de videos cortos, TikTok, donde anexó la leyenda: “Cuando ves al maestro de tu hija”, al tiempo en el que le incluía unos emojis de una carita babeando y de un corazón enamorado. Como era de esperarse, tremendo clip no dejó indiferente a ninguna de las mamás que lo reprodujeron.

Maestro de Monterrey enloquece a las madres de su escuela

En poco tiempo, la sección de comentarios se había llenado con mensajes de mujeres que querían averiguar en qué escuela tenía inscrito la usuaria a su hijo, para poder inscribir también a sus pequeños. Y es que, uno de los atributos que más destacaron del peculiar maestro eran sus brazos marcados, adornados con varios tatuajes, dicha característica fue la más señalada por las féminas que comentaron en el video.

Cabe señalar que, todo parece indicar, que la escuela en la que el mencionado profesor trabaja, es consciente del atractivo de éste, ya que, en el video se puede apreciar que el maestro le bailó de manera coqueta a una de las madres de familia, quien no hace más que lucir una enorme sonrisa y se dedica a disfrutar del show. Por otro lado, las mamás que no pudieron acudir al evento, no se perdieron la oportunidad de mirar al docente hacer gala de sus mejores pasos de baile.

“Adópteme maestro ‘Miel’”, “En qué escuela está su hija, quiero cambiar a los míos”, fueron algunos de los comentarios que inundaron el video original.

Si bien, el nombre del profesor se mantuvo como desconocido, al igual que la escuela en la que trabaja, para las personas de Internet no hay imposibles y en breve trascendió el perfil de TikTok del maestro, quien tiene el nickname de ‘Toro Guerra’, donde suele compartir algunos videos que graba con sus alumnos. En dicho canal se muestra como un maestro atento y entregado a la comunidad estudiantil.

