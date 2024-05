Contingencia Ambiental: ¿Habrá Doble Hoy No Circula el 15 de mayo 2024 en CDMX y Edomex?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Fase 1 de la Contingencia Ambiental continúa este martes 14 de mayo de 2024; así lo informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en un comunicado emitido a las 10:00 horas, tiempo local. Con esta medida, se implementa el programa Doble Hoy No Circula, el cual ha permanecido activo desde las 05:00 de la mañana. Surge la duda, ¿esta medida continuará el día de mañana?

En su boletín, la CAMe puntualiza que, debido a los altos niveles de ozono, sigue la Fase 1 de la Contingencia, así como todas las medidas preventivas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), las cuales buscan proteger la salud de la población y prevenir la exposición a niveles altos de contaminación. Asimismo, invita a la población a evitar realizar actividades cívicas, culturales y de recreo, así como ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Programa Hoy No Circula de este martes 14 de mayo. Foto: CAMe

¿Habrá Doble Hoy No Circula mañana, miércoles 15 de mayo de 2024?

Como se recordará, el pasado viernes 10 de mayo de 2024, en plena conmemoración del Día de la Madre, las autoridades ambientales activaron la Contingencia Ambiental por mala calidad del aire, por lo que no sería una sorpresa que el día de mañana, miércoles 15 de mayo, Día del Maestro en México, se vuelva a establecer esta medida y con esta, el programa Doble Hoy No Circula.

Sin embargo, a la fecha de publicación de esta nota, aún no es oficial si mañana miércoles 15 de mayo de 2024 permanecerá activo el Doble Hoy No Circula. En punto de las 15:00 horas de este miércoles, la CAMe volverá a emitir un comunicado en el que detallará cuán es la situación de contaminación en el Valle de México y si se activan las normas de circulación para el Día del Maestro en México.

Doble hoy No Circula del martes 14 de mayo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis te recuerda que este martes 14 de mayo, debido a la Contingencia Ambiental y los niveles de contaminación en el Valle de México, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas los automóviles siguientes.

Carros particulares con holograma de verificación 2.

Coches de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8.

Unidades de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

¡Evita multas!

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis