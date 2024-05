Doble Hoy No Circula Martes 14 de mayo 2024: Hay Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta, la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) es mala, por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó activar la Fase 1 de la Contingencia Ambiental. Con esta, se implementará el programa Doble Hoy No Circula este martes 14 de mayo de 2024. Conoce aquí cuáles son las restricciones vehiculares vigentes y evita multas en tu circulación. ¡Toma nota!

Por si no lo sabes, cuando las autoridades ambientales determinan implementar la Contingencia Ambiental, también se establece el Doble Hoy No Circula, con el cual se pretende disminuir la cantidad de partículas contaminantes en el ambiente. En varias ocasiones, estas medidas se extienden a más días; de momento, solo seguirá este martes, según lo expuesto por la CAMe. ¡Aquí más detalles!

Programa Doble Hoy No Circula del martes 14 de mayo. Foto: CAMe

Así aplica el Doble Hoy No Circula este martes 14 de mayo en CDMX y Edomex

Información compartida por la CAMe señala que este día no circulan por el Doble Hoy No Circula los vehículos que tienen las siguientes características:

Los carros particulares con holograma de verificación 2 .

. Los coches de uso particular que cuentan con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8.

Los automotores particulares que tiene holograma de verificación 00 y 0, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Asimismo, las restricciones del Doble Hoy No Circula aplican para las unidades que no tienen holograma de verificación, como los automóviles antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que cuentan pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras; a estos les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

También se restringe la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, y con terminación de matrícula sea PAR. Se agregan los de carga local o federal, pero estos dejan transitar entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

Finalmente, se señala que los taxis con holograma de verificación “00?, “0?, “1? o “2? que deban dejar de circular, según las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas. ¡Maneja con cuidado!

En punto de las 15:00 horas de este martes 14 de mayo, la CAMe informará si permanece activo el programa Doble Hoy No Circula para el miércoles 15 de mayo, Día del Maestro.

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis