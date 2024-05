Karina Alvarado rompe el silencio tras acusaciones de la muerte del activista Homero Gómez

Comparta este artículo

Morelia, Michoacán. - Karina Alvarado ha estado envuelta en polémica en estos últimos días después del estreno de El guardián de las monarcas, el cual es un documental de Netflix que aborda la muerte del activista ambiental Homero Gómez, quien lamentablemente fue encontrado sin vida en enero de 2020 después de 10 días de haber sido reportado como desaparecido.

La producción ha generado una ola de señalamientos hacia Alvarado, regidora de Zitácuaro, Michoacán, quien fue relacionada con la muerte de Gómez, conocido por su defensa de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca en dicho estado, en México.

La presión ejercida en las redes sociales llevó a Alvarado a restringir los comentarios en sus perfiles, pero también decidió publicar un video en el que responde a las acusaciones en su contra, asegurando que era una gran amiga del activista.

Karina Alvarado y Homero Gómez

Alvarado señaló que el documental de Netflix lo que hizo fue generar "dudas e inquietudes" hacia su persona y la muerte de Homero, argumentando que contiene imprecisiones. "Yo tuve la fortuna de conocerlo y de trabajar con él cuando estuve a cargo de la delegación de turismo en el oriente. Yo visitaba mucho el santuario, principalmente por el tema de la promoción y la difusión durante la temporada de la mariposa monarca. Homero fue mi amigo, nos llevábamos muy bien, había respeto y siempre que iba convivíamos y comíamos", explicó Karina.

Manifestó que no participó en el documental de Netflix porque no se lo pidieron de una manera correcta, además enfatizó en el acercamiento que se hizo para incluirla en él, argumentando que no fue claro y se realizó a través de redes sociales, cuando debió hacerse de manera presencial.

Asimismo, negó haberse amparado tras el fallecimiento de Homero, como se le acusó en el documental, y sobre el presunto hecho de haber tomado posesión de las pertenencias del activista, asegura que fue un malentendido.

Al hablar de los comentarios recibidos en redes sociales en los últimos días, Karina Alvarado reveló haber recibido amenazas de muerte en su contra. "He sufrido un ataque tremendo en redes sociales, han llenado mi Facebook de comentarios muy agresivos… por eso estoy aquí dando mi posicionamiento. Me mandan mensajes de ‘te vas a morir’, se están metiendo con mis amigos, con mi familia, me están amedrentando, son mensajes muy fuertes…", expresó la regidora llorando.

Ante estas circunstancias, Karina Alvarado optó por salir al frente de las acusaciones, dando su versión de los hechos y denunciando las amenazas que ha recibido, mientras continúa la polémica en torno a la muerte de Homero Gómez y su posible vinculación con ella.

Fuente: Tribuna