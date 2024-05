'Lady Karateca' ataca a repartidor en la alcaldía Miguel Hidalgo; el VIDEO se viraliza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que Internet existe, hay una gran cantidad de personas que graban hechos ocurridos en la vida real, los cuales no tardan en viralizarse, puesto millones de personas lo comparten. Esta clase de poder es enorme, ya que, ha movido a las masas a adentrarse a distintas causas e incluso brinda un lecciones sobre la consciencia social y del por qué no es bueno menospreciar a la gente que te ofrece alguna clase de servicio.

Es bajo este contexto que en México se creó el concepto de ‘Lord’ o ‘Lady’, se tratan de personas que, por lo regular, reaccionan de manera violenta en contra de alguien que presta un servicio. Generalmente son captados en cámara y suelen estallar furiosos cuando se les exhibe en Internet. Un caso reciente de ello, ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX), el pasado fin de semana, más específicamente el 11 de mayo.

Los hechos ocurrieron en alguna zona residencial de la mencionada alcaldía, sitio en el que se puede apreciar a una mujer vestida con pantalón de pijama y playera de mangas largas, color rojo. Si bien, el video comenzó cuando el altercado ya estaba en su punto máximo, se puede prever que la fémina no deseaba que un joven repartidor entrase al edificio en el que vive, el cual aparentemente cuenta con servicio de seguridad.

Lady Karateca agrede a joven en alcaldía Miguel Hidalgo

Al notar que la mujer se puso violenta, la aparente víctima comienza a grabar todo, lo que solo sirve para enfurecer más a la fémina, quien comienza a increpar improperios en contra del joven: “Lárgate de la chin… de aquí. Lárgate, no me estés grabando. No me estés grabando pen…”, dijo la mujer. En el sitio se encontraba un hombre, quien intentó detener a la fémina, pero ésta continuó gritando y exigiendo que se llamase a la policía.

“Háblale a la policía. Aquí no puedes entrar, pen… Háblale a la patrulla ahorita, pin… gato de mie…” dijo la mujer.

Cabe señalar que se le apodó como ‘Lady Karateca’ por que, en determinado momento, comenzó a lanzar patadas en contra de la víctima, así como también aprovechó un momento libre que tuvo para darle un puñetazo al joven, quien terminó sangrando. Cabe señalar que, hasta el momento, se desconoce cómo se encuentra el agraviado y se procederá legalmente por la agresión de la que fue parte.

