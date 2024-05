Contingencia Ambiental: ¿A cuánto asciende la multa por no respetar el Doble Hoy No Circula?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó, por tercer día consecutivo, activar la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), debido a que la calidad del aire sigue siendo mala e incluso dañina para los habitantes de la zona metropolitana. Igualmente, y por tercera ocasión, se activó el programa Doble Hoy No Circula.

Como bien sabes, el Doble Hoy No Circula es una medida que se implementa cuando se activa la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM); su intención es reducir la cantidad de autos circulando en el día, así como las emociones contaminantes que hacen. Sin embargo, si no respetas estas normas puedes ser acreedor a una multa económica que podría dañar tus finanzas personales.

Activan el programa Doble Hoy No Circula este jueves 16 de mayo. Foto: CAMe

¿A cuánto asciende la multa por infringir el Doble Hoy No Circula este jueves 16 de mayo de 2024?

Si decides ignorar las medidas del Doble Hoy No Circula de este jueves 16 de mayo de 2024, hay una alta probabilidad de que termines afectado, pues durante la mañana, agentes de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX y del Edomex estarán realizando rondines para interceptar a los conductores que no acaten las normas de circulación.

En la capital, los oficiales te pueden detener y aplicarte una multa, la cual correspondería a 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA); este jueves 16 de mayo corresponde a 108.57 pesos. En otras palabras, podrías verte obligado a pagar entre los dos mil 171.40 a los tres mil 257.10. Si vives en la CDMX, los valores quedan así:

20 UMAS: 2 mil 171.14 pesos

25 UMAS: 2 mil 714.25 pesos

30 UMAS: 3 mil 257.1 pesos

En tanto, si circulas en la Zona Metropolitana del Estado de México, la multa por no respetar las normas del Doble Hoy No Circula queda en 20 UMAS, es decir, dos mil 171.4 pesos mexicanos. ¡Pero, ten cuidado! Pues recuerda que, si te niegas a pagar tu infracción, los oficiales llevarán tu automóvil al corralón; además, en el verificentro no te permitirán verificar tu carro, lo que te haría acreedor a una nueva multa, que te costará más dinero. ¡Evita problemas!

En punto de las 15:00 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis emitirá otro comunicado en el que informará si el programa Doble Hoy No Circula se mantendrá activo mañana, viernes 17 de mayo de 2024.

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis