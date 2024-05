¡Final feliz! Familia se reencuentra con 'Rocky' tras buscarlo por 40 días en Mazatlán

Comparta este artículo

Mazatlán, Sinaloa.- ¡Los finales felices SÍ existen! Imagina que perdieras a tu perrito y con ello, toda la tristeza e incertidumbre de no saber si está bien, si ha pasado hambre o si sigue con vida. Eso fue lo que le pasó a una familia que extravió a su amigo peludo desde el 8 de abril. Desde ese momento emprendieron la búsqueda por todos los rincones sin darse por vencidos. Tras 40 días de ausencia, por fin lograron reencontrarse con 'Rocky', un schnauzer gigante.

Tanto ellos como el can ya están en paz al saber que la vida los ha juntado una vez más. El milagro fue posible gracias a una persona que les llamó por teléfono el 13 de mayo para contarles que había visto a un perro que cumplía con todas las características del schnauzer. Al parecer el perrito paseaba por el poblado El Habal, en Mazatlán. Sin problema, le dio resguardo en su casa hasta que los dueños de 'Rocky' llegaran para llevárselo.

Un dato importante que añadió más tensión al problema fue que la familia del perrito no es originaria de Sinaloa, sino que reside en la Ciudad de México, pero viajaron el mes pasado hasta el otro estado para poder presenciar el eclipse solar. Lo que prometía ser una experiencia divertida, se tornó en caos cuando un grupo de delincuentes los asaltaron sobre la avenida Carlos Canseco y del Pacífico al norte de Mazatlán, robándoles todas sus pertenencias y la camioneta en la que iba su mascota. Los afectados relataron que al inicio los ladrones accedieron a permitirles que bajaran a la mascota que estaba en su transportadora, pero en ese momento, comenzó a ladrar sin parar. De inmediato cambiaron de opinión y se subieron a la unidad, sin embargo, les aseguraron que lo bajarían más adelante en la vía. Desde entonces no volvieron a ver al can.

Con el corazón roto, pero con todo el cariño por su perrito, Miriam decidió quedarse a vivir en Sinaloa para buscar a 'Rocky'. Durante su estancia enfocó todos sus esfuerzos en hallarlo, pues al convivir con él desde hace ocho años, ella lo veía como un 'hijo'. Además, le preocupaba su bienestar porque él necesitaba alimento especial y medicamento por una enfermedad del estómago.

Recorrió calles y se acercó a la ciudadanía, medios de comunicación, autoridades y políticos para que la apoyaran en la búsqueda. Asimismo ofrecía una recompensa de 5 mil pesos. Todo ello rindió frutos, pues ahora 'Rocky' está de regreso con las personas que más lo quieren.

Miriam se quedó en Mazatlán para buscar a su perrito

Fuente: Tribuna Sonora