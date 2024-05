¿Habrá Doble Hoy No Circula el viernes 17 de mayo en CDMX? Contingencia Ambiental, activa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuándo acabará la Contingencia Ambiental?", es la pregunta que se hacen los capitalinos y residentes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), pues desde que inició el mes de mayo, se ha reportado mala calidad del aire en al menos cinco ocasiones. Y más alarmante aún, desde el lunes 13 de mayo hasta este jueves (16) sigue la Fase 1 de la Contingencia por altos niveles de ozono en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Y esta medida podría extenderse para el día de mañana, viernes 17 de mayo de 2024, pues en el boletín de las 10:00 horas, tiempo local, de este jueves, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) comentó que seguirán las medidas de la Fase 1 de la Contingencia para proteger la salud de la población y prevenir la exposición a niveles altos de ozono.

Estas incluyen las restricciones vehiculares del Doble Hoy No Circula y evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas.

En tanto, la CAMe menciona que, según datos presentados por el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, sigue el efecto de un sistema de alta presión en la porción central de la República, el cual provocará ambiente con bajo contenido de humedad y poca formación de nubes hasta las 16:00 horas, tiempo local. También se advierte radiación solar intensa, acompañada una temperatura máxima promedio de 31ºC en el Valle de México.

Hasta media tarde de este jueves, el viento será débil y de dirección variable, lo que provocará el estancamiento de los contaminantes precursores del ozono; con esto, se estima que las concentraciones más altas de este se ubicarán dentro del rango de Mala a Muy Mala calidad del aire. Pide a la población tomar precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades ambientales y de tránsito.

¿Habrá Doble Hoy No Circula el viernes 17 de mayo de 2024 en CDMX y Edomex?

Sobre si se mantendrán las medidas de la Fase 1 de la Contingencia Ambiental para mañana, viernes 17 de mayo de 2024, la CAMe aún no puede confirmarlo. En punto de las 15:00 horas, tiempo del Centro de México, presentará otro comunicado en el que detallará cuál es la situación y si el programa Doble Hoy No Circula seguirá activo de cara al fin de semana.

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis