¿Habrá Doble Hoy No Circula el domingo 19 de mayo en CDMX? Activan Contingencia Ambiental

Ciudad de México.- Luego de pasar varias horas de tranquilidad y alivio, esta tarde de sábado los capitalinos fueron informados sobre la reactivación de la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a la mala calidad del aire. Sí, este 18 de mayo se activó nuevamente la Fase 1 de la Contingencia por altos niveles de ozono en la Ciudad de México (CDMX).

Esta información se compartió a través del comunicado que compartió la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) a las 14:00 horas (tiempo del centro). "Se registraron concentraciones máximas de ozono de 160 y 157 ppb en las estaciones de Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), y UAM Xochimilco (UAX), ubicadas en la Alcaldías de Coyoacán y Xochimilco (en CDMX)", señala el reporte de la CAMe.

La activación de la contingencia se debió a la presencia de un sistema de alta presión en el centro del país, asociado con una masa de aire con bajo contenido de humedad: "La estabilidad atmosférica es fuerte, lo cual ha motivado el estancamiento de los contaminantes precursores del ozono y la formación del mismo... el cielo se ha mantenido despejado, el viento débil, la radiación solar intensa y se han registrado temperaturas mayores a 30".

En un intento por "disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud", la CAMe recomendó evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas. Además, se confirmó que mañana domingo se aplicará el Doble Hoy No Circula, lo que indicaría que la contingencia ambiental se podría extender.

Doble Hoy No Circula para este domingo 18 de mayo

Los vehículos que deberán suspender su circulación mañana domingo 19 de mayo en horario de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7 y 9.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Además, la CAMe incluye en el Doble Hoy No Circula a las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado o nuevos; mientras que los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, se les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. También hay restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex. Los taxis con holograma de verificación 00, 0, 1 o 2 que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas y se les aplicará La restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Fuente: Tribuna