Contingencia Ambiental: ¿Habrá Doble Hoy No Circula el lunes 20 de mayo en CDMX y Edomex?

Ciudad de México.- El pasado sábado 18 de mayo, previo a la concentración de la Marea Rosa en la Ciudad de México (CDMX) y al tercer y último Debate Presidencial, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que, debido a la mala calidad del aire, se volvería a activar la Fase 1 de la Contingencia Ambiental y el programa Hoy No Circula este domingo 19. Conoce aquí si estas medidas seguirán vigentes.

En punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México, de este domingo, la CAMe emitió un nuevo comunicado, en el que habló de la calidad del aire en el Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): como esta sigue siendo "mala a muy mala", se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental. Las principales recomendaciones de las autoridades son evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Asimismo, pide a los capitalinos y habitantes del Valle de México, mantenerse informados sobre la calidad del aire, además de evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas; no ha señalado cómo esto impactaría en los participantes de la concentración Marea Rosa, la cual ya está instalada en la Plaza de la Constitución (Zócalo) del Centro Histórico.

¿Habrá Doble Hoy No Circula el lunes 12 de mayo de 2024 en CDMX y Edomex?

Sobre si se mantendrán las medidas de la Fase 1 de la Contingencia Ambiental para mañana, lunes 20 de mayo de 2024, la CAMe aún no puede asegurarlo. En punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, la dependencia emitirá otro boletín, en el que detallará cuál es la situación y si el programa Doble Hoy No Circula seguirá activo de cara al inicio de la semana hábil.

Hoy No Circula Dominical 19 de mayo: Autos que 'descansan' en CDMX y Edomex

TRIBUNA te recuerda que el programa Doble Hoy No Circula sigue activo este domingo 19 de mayo, y que descansan estos vehículos:

Los de uso particular con holograma de verificación 2. Los que cuentan con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7 y 9. Los automóviles de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

También, el Doble Hoy No Circula de este domingo señala no podrán circular los coches que no porten holograma de verificación, como los autos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico; para las que tienen placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Igualmente, se hará una restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON. ¡Toma precauciones!

Programa Hoy No Circula de este domingo. Foto: CAMe

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis