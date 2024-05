Tormenta digital: Vicente Fox explota contra Jorge Álvarez Máynez y lo llama "traidor"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una tormenta digital estalló cuando Vicente Fox Quesada, el emblemático expresidente de México, decidió sacudir las redes sociales con sus palabras afiladas. Desde su retiro, Fox no había sido ajeno a los comentarios políticos, pero esta vez su objetivo era claro: Jorge Álvarez Máynez, un candidato presidencial que se había convertido en el epicentro de una intensa controversia.

En un acto sin precedentes, Fox dirigió su ataque directamente a Álvarez Máynez a través de la plataforma digital, anteriormente conocida como Twitter, ahora rebautizada como "X". "Traidor, ¿con cuánto te compraron?", escribió Fox, desencadenando una ola de reacciones y reavivando el fuego de la confrontación política. Las palabras de Fox no surgieron de la nada. Fueron la respuesta ardiente a las declaraciones del candidato, quien se había defendido valientemente contra lo que él describía como una "guerra sucia" en su contra.

Una de las armas utilizadas en esta batalla digital fue la difusión de una foto que lo mostraba junto a Andrés Manuel López Obrador en sus días de juventud. Sin embargo, Álvarez Máynez se mantuvo firme, defendiendo la ideología y los principios de Movimiento Ciudadano (MC), argumentando que siempre habían apoyado programas sociales similares a los del Gobierno oficialista.

La controversia no se detuvo ahí. La relación entre Movimiento Ciudadano y Morena se convirtió en el centro de atención, especialmente después de que líderes políticos prominentes como Marko Cortés del PAN y Alejandro Moreno del PRI, instaran a Álvarez Máynez a retirarse de la contienda. Pero el candidato naranja no se dejó intimidar. Las redes sociales, como siempre, fueron el campo de batalla donde las opiniones se enfrentaron. La declaración de Fox sirvió como un catalizador para una avalancha de críticas hacia Álvarez Máynez, acusándolo de una supuesta "alianza con Morena". Sin embargo, el candidato no titubeó. Insistió en que Movimiento Ciudadano era la mejor opción para derrotar a Morena, desafiando a los escépticos y llamando a una verdadera unión política en medio de la tormenta.

Fuente: Tribuna Sonora