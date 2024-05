Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 20 de mayo en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 20 de mayo se espera tráfico en CDMX debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas durante el día, sobre todo en calles del Centro Histórico de la capital y Paseo de la Reforma, es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En la alcaldía Cuauhtémoc, el grupo 24F Coalición Vida y Libertad se reunirá a las 12:00 horas en la Embajada de los Estados Unidos de América, en Av. Paseo de la Reforma No. 305, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc. Exigen la libertad inmediata y la no extradición a los Estados Unidos del periodista, activista, fundador y portavoz del sitio web WikiLeaks. No se descarta la presencia en apoyo de otras organizaciones sociales

Por otro lado, la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunirá a las 12:00 en la Calz. Ermita Iztapalapa No. 4020, Col. Paraje Zacatepec, Alc. Iztapalapa. Se trata de la “Movilización Regional Unitaria del Magisterio de Iztapalapa”, exigen sean atendidas sus demandas de la abrogación de la Reforma Educativa del año 2019 y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Tráfico en CDMX hoy 20 de mayo, foto: especial

Además, el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se reunirá en la Plaza Seminario, en Seminario y Moneda s/n., Col. Centro Histórico. Solicitan la reinstalación de maestros cesados de manera injustificada a nivel nacional Fecha de Inicio: 16 de febrero del 2024.

Finalmente, el Colectivo “Plataforma 4:20” se reunirá a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre, en James Sullivan y Serapio Rendón s/n., Col. San Rafael. Se trata de un evento político cultural e instalación de mesas informativas para promover su demanda al derecho del libre desarrollo de la personalidad; así como respeto a los derechos humanos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ+) y de los consumidores de cannabis.

Fuente: Tribuna