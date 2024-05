“Para que no les falte energía eléctrica”: AMLO anuncia acuerdo energético con Belice

Comparta este artículo

Ciudad de México - En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un acuerdo con Belice para abastecer su sistema de energía eléctrica. "Acabamos de tener una reunión con el primer ministro de Belice, hay un acuerdo de ayudarles con energía eléctrica. Pese a la situación del calor, se va a cumplir con el acuerdo para que no les falte energía eléctrica [...] somos vecinos y tenemos que ayudarnos mutuamente", afirmó el mandatario.

Pero eso no fue todo, pues también reveló un acuerdo especial con Estados Unidos, el cual permite a empresas invertir en al menos tres plantas de licuefacción de gas en México. "En el caso de México, hay un acuerdo especial, son de las muchas cosas que agradecemos a Biden. Las empresas que están invirtiendo en gas, sobre todo en las plantas de licuefacción en Altamira, Sonora y Ensenada, todas tienen garantizado el abasto de gas. Son tres y tienen inversiones de más de 20 mil millones de dólares", detalló.

Amlo revela pacto con Belice. Foto: Internet

En la misma conferencia, AMLO criticó la postura de los partidos de oposición sobre los apoyos sociales, acusándolos de inconsistencia y cinismo. "Ahora que necesitan a la gente, los opositores a mi gobierno se pronuncian por mantener todos los programas del bienestar. No obstante, en el pasado estaban en contra de ellos. Que no se dedicaron en 36 años a reformar la Constitución para favorecer a una minoría rapaz en contra de los intereses del pueblo con la complicidad del Poder Judicial", apuntaló.

En cuanto a las próximas elecciones del 2 de junio, el presidente compartió que consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) dejaron ver su preocupación por la violencia en algunas regiones, especialmente en Chiapas. "Hoy en la mañana me informaron sobre preocupaciones de los consejeros del INE, sobre ciertas regiones, como Chiapas. Ya se les informó ampliamente lo que se está haciendo, sí se está trabajando de manera conjunta, y en las regiones donde puede haber más riesgos", explicó.

De igual modo, Obrador también arremetió contra intelectuales que han llamado a votar por Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. "Los pseudointelectuales, que también actúan como alcahuetes de la oligarquía corrupta, legitiman con toda una retacería de pseudoteorías el porqué tiene que mantenerse el régimen", afirmó el mandatario, refiriéndose a Enrique Krauze, Aguilar Camín y más de 200 intelectuales que firmaron un manifiesto apoyando a la panista.

Por otro lado, AMLO recordó comentarios despectivos de Eduardo Rivera Pérez, quien es candidato de la oposición a la gubernatura de Puebla y quien llamó 'morenacos' a simpatizantes de Morena. "El otro día escuchaba yo a alguien, pero de buen nivel, no puedo mencionarlo porque tiene que ver con los procesos electorales, pero hablaba de ‘morenacos’. No, no, ‘morenacos’. Pero todo eso no salía, eso era para sus pláticas, pero no se aguantan, como están enojados, enseñan el cobre", comentó el presidente.

Finalmente, informó que más de 500 candidatos y funcionarios están recibiendo protección en el marco de las elecciones. "Hay una buena coordinación con el INE para la protección a candidatos, a ciudadanos, y es a través del INE que se lleva a cabo este plan. Ya pasa de 500 el número de candidatos con protección, lo seguiremos haciendo", dijo, asegurando que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas también están encargadas del cuidado de la paquetería electoral y otras peticiones del INE.

Fuente: Tribuna