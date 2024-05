AMLO desmiente masacre en Chiapas: "Resulta que no hubo asesinados en Pantelhó"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, desestimó los informes que circulaban sobre la trágica muerte de una familia entera en Pantelhó, Chiapas. Durante su conferencia matutina, acusó a los medios de comunicación de difundir falsedades con el objetivo de generar alarma entre la población.

El martes 22 de mayo se informó sobre una presunta masacre brutal de una familia compuesta por 6 personas en un supuesto ataque que fue perpetrado por el grupo de autodefensa conocido como El Machete. Las víctimas, identificadas como Martín López Chic, Antonia Bot, Juana López Chic (una niña con parálisis), Benito López Chic de 11 años, Isquibedo López Chic de 7 años y un bebé de apenas 2 años de edad, fueron víctimas de un multi homicidio según se reportó.

Los primeros informes informaban que la masacre se desató después de que el padre de familia rechazara unirse a El Machete en Pantelhó, Chiapas. Sin embargo, el presidente López Obrador negó enfáticamente la veracidad de estos reportes y condenó la propagación de noticias falsas.

El pasado lunes 20 de mayo se reportó que hombres armados presuntamente habían atacado y asesinado a seis miembros de una familia en la comunidad La Piedad, en el municipio de Pantelhó, Chiapas. A pesar de las versiones que circularon entre los habitantes de la zona, las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguraron no tener información al respecto debido a la falta de acceso al municipio, donde la violencia ha aumentado desde abril de este año.

López Obrador responsabilizó a los medios de comunicación por la difusión de este tipo de noticias e invitó a la población a no caer en el miedo sin fundamentos y a mantener la ética en la información que se difunde.

No hay que mentir, no hay que robar, no hay que traicionar al pueblo, no mentir, no robar, no traicionar, por más diferencias que podamos tener, mucha gente. Yo lo lamento, me quedé ahorita pensando, porque ni deberíamos sacar eso, pero se debe hacer por el daño que causan los medios", concluyó el presidente